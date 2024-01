Instituto Luther King precisa de ajuda este ano

O Instituto Luther King – Ensino, Pesquisa e Ação Afirmativa (ILK) é um farol de esperança para uma média de 150 estudantes/ano de famílias carentes em Campo Grande, preparando-os anualmente para o Enem/Vestibular. Esta instituição é uma luz no caminho para a ascensão educacional e social desses jovens, oferecendo-lhes a oportunidade de ingressar em universidades públicas e transformar suas vidas.

A sobrevivência desse Instituto vital depende agora da generosidade da comunidade. É hora de reconhecer a importância desse trabalho de alto impacto social e considerar contribuições financeiras. Empresários e todos os setores econômicos de Mato Grosso do Sul têm a chance de fazer a diferença, incluindo o ILK em suas doações filantrópicas. Ao fazer isso, estarão fortalecendo as bases de um futuro mais igualitário, possibilitando que mais jovens tenham acesso à educação superior.

As doações podem ser feitas através da conta bancária indicada: BANCO DO BRASIL Agência: 2916-5 Conta corrente: 216.604-6. A contribuição pode ser feita também via PIX. A chave do Instituto Luther King é o CNPJ da instituição: CNPJ:05.530.281/0001-08.

É crucial notar que o Instituto perdeu no ano passado o apoio do Governo do Estado, um convênio que fornecia professores para a instituição. Esta é uma chamada para a sociedade, um apelo para que se una em prol dessa causa nobre, garantindo que o ILK possa continuar seu trabalho transformador.

O ILK não apenas prepara jovens para a universidade, mas também oferece a Estação Digital, um espaço onde adolescentes e adultos de famílias carentes têm a oportunidade de se capacitar em informática. Mais de 120 alunos são beneficiados anualmente por esse programa, que se estende ao longo de dois meses, proporcionando conhecimento e habilidades fundamentais para o mundo atual.

A história desse Instituto nasceu do desejo de reduzir a desigualdade social através da educação. A visão de seu fundador, o juiz aposentado Dr. Aleixo Paraguassu Neto, de que a educação é a chave para igualdade de oportunidades na sociedade é a força motriz por trás do ILK. Com salas equipadas e capacidade para atender 35 alunos por turma, o Instituto se tornou um refúgio de aprendizado e desenvolvimento para aqueles que buscam uma chance justa na vida.

A oferta de refeições diárias, em parceria com doadores, é um exemplo do comprometimento em proporcionar um ambiente propício para o aprendizado. O ILK não se limita apenas ao ensino acadêmico, mas também promove a conscientização de direitos e cidadania por meio de palestras esporádicas, enriquecendo ainda mais a experiência dos alunos.

Sua biblioteca é um tesouro de conhecimento, abastecida com recursos que atendem às necessidades dos alunos que se preparam para o ENEM e vestibulares em todo o país. Este Instituto é uma ponte para um futuro mais promissor e justo, onde a educação se torna a base para a transformação.

Contribuir para o Instituto Luther King não é apenas um ato de caridade, mas um investimento na construção de um futuro mais brilhante e equitativo para todos. O empresariado de Mato Grosso do Sul pode deduzir do Imposto de Renda toda ajuda que der à instituição. BANCO DO BRASIL Agência: 2916-5 Conta corrente: 216.604-6. A contribuição pode ser feita também via PIX. A chave do Instituto Luther King é o CNPJ da instituição: CNPJ:05.530.281/0001-08.