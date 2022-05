Inscrições para processo seletivo de estágio do MPT-MS são prorrogadas até 11 de maio

Vagas contemplam estudantes dos cursos de Administração, Direito, Jornalismo e Tecnologia da Informação

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) prorrogou o prazo de inscrições para o processo seletivo de estágio da instituição até o dia 11 de maio. Interessados devem preencher um formulário (clique aqui e acesse o link) para formalizar a participação no certame.

A seleção busca preencher vagas e formar cadastro de reserva nas áreas de Administração, Comunicação Social/Jornalismo, Direito e Tecnologia da Informação. Os candidatos inscritos serão submetidos a provas objetiva e/ou discursiva, previstas para o dia 22 de maio, das 9h às 12h, em local a ser divulgado no site www.prt24.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios.

A jornada de estágio é de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em 4 horas diárias, sendo o valor da bolsa de R$ 976, acrescido do auxílio-transporte de R$ 11, por dia estagiado, e de seguro contra acidentes pessoais. Os estagiários serão lotados na Procuradoria Regional do Trabalho, nos municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, e cumprirão a jornada de trabalho no período vespertino.

De acordo com o Edital PSE nº 001, de 20 de abril de 2022, há quatro vagas para convocação imediata dos aprovados do curso de Direito, com lotação em Campo Grande, enquanto os demais candidatos, inclusive os matriculados nos demais cursos, irão compor o cadastro de reserva. Já as Procuradorias do Trabalho nos municípios de Dourados e de Três Lagoas disponibilizam vagas para cadastro de reserva somente do curso de Direito.

O certame terá validade de 1 ano, a contar da data da publicação oficial do resultado, e poderá ser prorrogado por igual período, conforme as necessidades da Administração.

As vagas são destinadas a estudantes de instituições de ensino conveniadas com o MPT-MS e que tenham cumprido, no momento da admissão, percentual mínimo, estabelecido no edital, da carga horária total do curso no qual encontram-se matriculados.

Cotas

Serão reservadas 30% das vagas de estágio para os candidatos que se declararem pretos ou pardos. Outros 10% das vagas existentes e das que surgirem durante a validade do certame serão destinados para os candidatos que se declararem Pessoa Com Deficiência, e mais 10% das vagas que surgirem para os participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais. Os candidatos negros, com deficiência e aqueles que aderirem ao Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais devem declarar esta condição no ato da inscrição.

Medidas de biossegurança

De modo a assegurar a preservação da saúde dos candidatos e demais envolvidos no desenvolvimento do certame, diretrizes de biossegurança poderão ser estabelecidas e divulgadas até a data da aplicação das provas, sempre condicionadas às determinações de Órgãos Sanitários e embasadas por conhecimentos científicos e legais. Inicialmente, conforme o edital, é recomendada a utilização de máscaras de proteção individual.

Outras informações podem ser esclarecidas pelo e-mail prt24.estagio@mpt.mp.br