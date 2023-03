Inscrições para edital de R$ 900 mil do Sesi MS em apoio à inovação industrial seguem abertas

Seguem abertas as inscrições ao edital do Sesi MS que vai apoiar empresas que investem em inovação na indústria. O prazo para inscrever projetos ao programa Sesi Tech MS vai até o dia 13 de março. Já a divulgação das ideias pré-selecionadas está prevista para o dia 21 de março. O edital conta com R$ 900 mil que serão aportados no desenvolvimento das soluções.

O programa Sesi Tech MS foi criado para estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras, direcionadas para Saúde e Segurança do Trabalho (SST) na indústria sul-mato-grossense. Essa é uma grande oportunidade para empresas e startups desenvolverem projetos inovadores e ainda contar com a experiência das equipes de especialistas do Centro de Inovação Sesi – Sistemas de Gestão em SST.

A linha temática do edital contempla propostas que desenvolvam soluções inovadoras aos desafios de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde dos trabalhadores, por meio do uso de novas tecnologias, e que visem reduzir impactos negativos com afastamentos e acidentes, aumentar a produtividade das empresas e promover ambientes de trabalho mais saudáveis. Proposto e executado pelo Sesi MS, o edital conta com o apoio do Departamento Nacional do Sesi.

Quem pode participar?

Podem submeter ideias as empresas sul-mato-grossenses com Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae) primário industrial, e que estejam legalmente registradas na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems). Caso o CNAE primário não seja industrial, a empresa deve ser contribuinte do Senai ou do Sesi no Estado. Startups também podem participar, desde que tenham base tecnológica e se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo edital.

A chamada do edital é feita em duas categorias: A (empresas de médio e grande porte) e B (empresas de pequeno porte, microempresas, MEI e startups). O valor aportado para projetos na Categoria A será de até R$ 600 mil, enquanto que para a Categoria B será de até R$ 300 mil.

Como se inscrever?

Detalhes sobre a inscrição podem ser consultados no site https://sistemafiems.sesims.com.br/edital-sesi-tech-ms.

No ato da inscrição, o candidato deve anexar a descrição detalhada da ideia, um vídeo (pitch) de até três minutos apresentado a proposta e alguns documentos obrigatórios para participação, como cartão do CNPJ e cópia do contrato social da empresa.

Em seguida, será feita a análise dos documentos, e as ideias serão avaliadas conforme os critérios da pré-seleção. As empresas habilitadas e com as melhores ideias seguirão para a próxima fase.

Na segunda etapa, as empresas vão elaborar o plano do projeto com escopo, equipe, desafios, atividades, cronograma físico e financeiro. O plano será avaliado por um Comitê de Avaliação, e os melhores projetos serão selecionados para iniciar a execução que se efetiva após a assinatura do Termo de Cooperação.