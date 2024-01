INES ofertará 30 vagas em curso de Pedagogia a Distância, na UFGD

O Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), ofertará 30 vagas para o curso de graduação em Pedagogia na modalidade de Ensino a Distância (EAD), na cidade de Dourados. O curso é resultado de uma parceria entre o INES e a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), e visa formar pessoas em uma perspectiva bilíngue (Libras/Língua Portuguesa) e intercultural, para atuar como gestoras em espaços educativos e como professoras na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.

Os candidatos podem ser pessoas surdas ou ouvintes, desde que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, e que tenham realizado o último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023). Os interessados devem se inscrever pelo link disponível no site do INES (https://www.gov.br/ines), entre 1º a 16 de fevereiro de 2024. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. A nota do Enem será usada para a classificação dos candidatos.

O INES tem 13 polos de ensino à distância em todo o Brasil que, neste primeiro semestre de 2024, ofertarão 390 vagas para o curso de Pedagogia, em diferentes regiões do país. O polo de Dourados é uma parceria com a UFGD, por meio de sua Faculdade de Educação à Distância (EAD/UFGD). O curso de Pedagogia do INES apenas vai utilizar o espaço e as tecnologias dispostas pela EAD/UFGD, mas o processo seletivo, o vínculo dos estudantes, e até mesmo os tutores do curso estarão vinculados diretamente ao INES. O contato, em caso de dúvidas, é ingresso@ines.gov.br.

O edital com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível na página https://www.gov.br/ines/pt-br.