Indústria farmacêutica cresce 11% no primeiro semestre de 2023

Além do crescimento, profissional se depara com versatilidade da profissão

Escolher a Farmácia como profissão é buscar versatilidade no mercado de trabalho e grandes oportunidades. Somente no 1º semestre de 2023, a indústria farmacêutica e farmoquímica cresceu mais de 11%, em comparação com o mesmo período de 2022, de acordo com dados da consultoria LF Novais, encomendado pelo Grupo FarmaBrasil.

A coordenadora do curso de Farmácia da UNIGRAN, Flávia Cristina Simon Franke, apontou que há diversas áreas de ascensão no setor, como a biotecnologia, análises clínicas e indústria farmacêutica, além da área estética. “A profissão oferece um amplo leque de possibilidades profissionais”, comentou.

Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu uma nova resolução que permite farmácias, e consultórios isolados, realizarem exames de triagem. De acordo com a RDC Nº 786/2023, que atualizou normas de coleta, exames e análises para diagnósticos de doenças, os estabelecimentos estão aptos para atuar com exames clínicos em etapa única, com caráter de triagem.

Flávia ainda apontou que os setores de “pesquisa e desenvolvimento farmacêutico podem oferecer oportunidades financeiras interessantes” para os profissionais, mas as áreas mais rentáveis variam de acordo com a região.

UNIGRAN

O curso de Farmácia da UNIGRAN possui 20 anos de história e é conceito 4 pelo Ministério da Educação – MEC. A Instituição oferece uma Farmácia Escola, equipada com área de produção de medicamentos manipulados, fitoterápicos e homeopáticos, e um completo laboratório de controle de qualidade de medicamentos e alimentos.

Ainda conta com setor de drogaria para a realização de dispensação de medicamentos, orientação farmacêutica e consultório que possibilita o desenvolvimento da prática clínica, equipamentos semi-industriais e laboratórios de análises clínicas completo para a realização de exames de sangue, urina e fezes.

“Quanto à UNIGRAN em Dourados, é essencial considerar o currículo, corpo docente qualificado e parcerias com hospitais, farmácia com manipulação e drogarias. Avalie também o diferencial da universidade na formação prática e networking, elementos-chave para o sucesso profissional”, finalizou Flávia.

Vestibular UNIGRAN

As inscrições para o Vestibular UNIGRAN 2024 já estão abertas. Basta acessar o site unigran.br, clicar na aba ‘Vestibular’ e depois ‘Dourados’. Após preencher o formulário, é necessário fazer a redação.

Caso o candidato escolha não escrever o texto naquele momento, ele pode acessar a página em outro horário. Lembrando que o acesso é permitido por três vezes. O vestibular é on-line e 100% gratuito.