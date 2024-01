Indústria de MS fecha 2023 com novo recorde de receita nas exportações

A indústria de Mato Grosso do Sul fechou o ano de 2023 batendo recorde em receita com exportação de produtos fabricados no Estado. No acumulado do ano passado, a receita total alcançou US$ 5,56 bilhões, proporcionando crescimento de 8% em relação a 2022, ano em que a indústria já tinha batido recorde. O resultado atual é o melhor já registrado na série histórica das exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul.

Os segmentos que mais contribuíram para esse desempenho positivo em 2023 foram: celulose e papel; complexo frigorífico; óleos vegetais e demais produtos de sua extração; e açúcar e álcool. Somados, os segmentos resultaram em mais de US$ 4,77 bilhões em receitas.

“Em relação aos produtos, aqueles que apresentaram maior receita foram: pastas químicas de madeira, carnes desossadas e congeladas de bovino, bagaços e resíduos sólidos da extração do óleo de soja, e outros açúcares de cana. Esses quatro produtos somados proporcionaram receita na casa dos US$ 3,43 bilhões”, detalhou o economista-chefe do Sistema Fiems, Ezequiel Resende.

Os dez principais compradores dos produtos sul-mato-grossenses são: China, Estados Unidos, Holanda, Uruguai, Argentina, Chile, Indonésia, Índia, Canadá e Argélia.

Série histórica: dezembro registra o melhor resultado para o mês

Ao analisarmos o mês de dezembro, a receita com a exportação de produtos industriais alcançou US$ 448,6 milhões, indicando crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2022, quando o valor ficou em US$ 416,1 milhões. Esse foi o melhor resultado já registrado para dezembro em toda a série histórica da exportação de produtos industriais de Mato Grosso do Sul.

Quanto à participação relativa, no mês, a indústria respondeu por 66% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul. Já no acumulado do ano, a participação ficou em 53%.