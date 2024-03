Imagem do padroeiro São José é recebida no plenário da Câmara de Ponta Porã

Vereadores junto com a comunidade católica iniciaram as comemorações alusivas ao centenário da Paróquia São José

A Câmara Municipal recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 1º de março, a imagem de São José, padroeiro de Ponta Porã. A recepção foi organizada pela vereadora Kamila Alvarenga, sendo que as boas vindas aos presentes foram dadas pelo presidente do poder legislativo, Agnaldo Miudinho, acompanhado pelos demais vereadores.

A imagem peregrina de São José chegou ao plenário pelas mãos do padre Cleverton, representando o pároco Jorge e os padres Sérgio e Miguelito. Antes das orações, Padre Cleverton agradeceu ao presidente da Câmara, Agnaldo Miudinho e demais vereadores por abrirem as portas do legislativo para dar início às comemorações do centenário da Paróquia São José. Ele fez menção especial à vereadora Kamila Alvarenga que ajudou a organizar o evento.

O Padre Cleverton disse que a imagem do padroeiro passará por todos os estabelecimentos de Ponta Porã que demonstrarem interesse, ressaltou inclusive a disposição de prosseguir com as visitas nos meses seguintes, como abril e maio. “A imagem de São José vai fazer a peregrinação por toda a cidade de Ponta Porã nesse ano jubilar da Paróquia São José, o nosso padroeiro passará em todos os estabelecimentos que assim quiserem a sua presença, a sua visita”, destacou.

Ele também aproveitou para repassar uma importante informação para a comunidade católica da fronteira. “Ontem recebemos a resposta do Vaticano, nós vamos ter 2024 não só como o ano jubilar na nossa paróquia, mas conseguimos da Penitenciária de Roma, as Indulgências Plenária em nossa igreja, por conta do centenário de São José. No dia 4 de abril de 2024, que é a data do centenário da nossa paróquia, até 4 de abril de 2025, serão dispensadas as Indulgências Plenária em nossa paróquia”, disse.

Segundo o Padre Cleverton, esse é mais um motivo para “estarmos festejando e vivenciando esse momento importante para a nossa paróquia e para a nossa cidade. Essa é uma visita para que possamos rezar juntos para que seja derramado sobre a Câmara Municipal, a Casa de Leis de Ponta Porã, as bençãos de Deus pela intercessão de São José. Independentemente da religião, da crença que a pessoa tenha, nós sabemos que a casa legislativa não tem só católicos, mas nós pedimos as bençãos por todos os filhos de Deus”, disse o padre momentos antes de iniciar as orações. Encerrado o ato religioso e comemorativo na Câmara Municipal, a imagem de São José seguiu em carreata para a Prefeitura de Ponta Porã.

Indulgência Plenária

Indulgência Plenária, segundo a Constituição Apostólica Indulgentiarum Doctrina (1967), é “a remissão, diante de Deus, da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel, devidamente disposto e em certas e determinadas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica, com autoridade, o tesouro das satisfações de Cristo e dos Santos”.