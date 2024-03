IFMS terá novos campi em Amambai e Paranaíba 

Governo Federal anunciou nesta terça-feira, 12, investimento em infraestrutura de R$ 25 milhões em cada município

O Governo Federal anunciou nesta terça-feira, 12, a criação de 100 novos campi dos Institutos Federais em todo o Brasil. A iniciativa integra o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e prevê um investimento de R$ 3,9 bilhões nos próximos anos, com a construção de novas unidades e a consolidação das estruturas existentes.

O anúncio foi feito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vice-presidente, Geraldo Alckmin e pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

Em Mato Grosso do Sul, serão criados dois novos campi do Instituto Federal (IFMS), nos municípios de Amambai e Paranaíba. O investimento será de R$ 25 milhões em cada município, sendo R$ 15 milhões para construção dos campi e R$ 10 milhões destinados a mobiliário e equipamentos.

Para a reitora do IFMS, Elaine Cassiano, presente na cerimônia, a definição dos municípios contemplados com os dois novos campi está alinhada ao estudo feito pelo IFMS, que buscou orientar a expansão da Rede Federal no Estado, de forma a permitir que as novas unidades possam ser sustentáveis a longo prazo.

“Estes campi servirão como catalisadores para o desenvolvimento econômico e social, beneficiando diretamente cerca de 42 mil habitantes em Paranaíba e fortalecendo uma das regiões mais desfavorecidas de Mato Grosso do Sul em Amambai”, afirma a reitora Elaine Cassiano.

“Embora a decisão final dos locais para os novos campi tenha sido do Governo Federal, é importante destacar que Amambai e Paranaíba fazem parte do estudo de expansão realizado pelo IFMS. Até agora, essas áreas careciam de instituições federais de ensino, uma lacuna que o projeto de expansão visa preencher”, analisa.

Elaine acredita que a implantação dos novos campi irá trazer impactos positivos para as comunidades locais, preenchendo vazios existentes na oferta de educação profissional e tecnológica e impulsionando o desenvolvimento regional.

Na avaliação da reitora, o compromisso desta expansão, de oferecer prioritariamente vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio nos novos campi ao longo dos próximos anos, reflete um passo significativo em direção ao alinhamento com padrões internacionais.

“Ao destinarmos 80% das vagas a esta modalidade, estamos fortalecendo o tecido socioeconômico das comunidades que atendemos, preparando uma nova geração para os desafios e oportunidades do futuro”, finaliza.

A expectativa é que a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica gere 140 mil novas vagas em todo o país, majoritariamente em cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Além da criação das novas unidades, o Novo PAC prevê ainda R$ 1,4 bilhão para a consolidação de unidades dos IFs já existentes, com a construção de refeitórios estudantis, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos.

Implantação – Com a definição dos novos campi, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional do IFMS (Prodi) irá conduzir a atualização do estudo preliminar de expansão e dos arranjos produtivos locais para identificar os eixos tecnológicos prioritários nas regiões de Amambai e Paranaíba.

“Estamos comprometidos em tornar o processo de expansão o mais representativo possível. Serão feitas audiências públicas com as comunidades, para a definição dos cursos que serão oferecidos dentro dos eixos identificados”, afirma o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Fernando Silveira.

“Isso irá nos permitir alinhar a oferta educacional às demandas específicas de cada região, garantindo que a expansão do IFMS contribua efetivamente para o desenvolvimento local e regional e que os campi tenham sustentabilidade”, avalia o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Fernando Silveira.

Segundo Fernando, uma vez definidos os eixos, a gestão pro tempore dos novos campi deverá conduzir audiências públicas nos municípios e respectivas regiões para a definição dos cursos a serem ofertados.

O cronograma de implantação será definido em conjunto entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação, e o Conselho de Reitores da Rede Federal (Conif).

Saiba um pouco mais sobre os municípios escolhidos pelo Governo Federal para ter campi do IFMS:

Amambai – Situado a 359 quilômetros de Campo Grande e na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul, o município de Amambai está próximo à faixa de fronteira com o Paraguai. Faz divisa com os municípios de Coronel Sapucaia, Tacuru, Aral Moreira, Ponta Porã, Caarapó, Juti e Iguatemi.

Com população de 39.325 habitantes, de acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, Amambai tem a agricultura e pecuária como principais atividades econômicas. Ainda segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município ocupa o 46ª lugar no ranking estadual.

O povoamento da região de Amambai começou em 1833, com a exploração de erva-mate pela Cia. Mate Laranjeira. O município foi criado pelo Decreto Lei nº 131, de 28 de setembro de 1948.

O atual prefeito, Edinaldo Luiz de Melo Bandeira (PSDB), está em seu segundo mandato.

Paranaíba – Distante 370 quilômetros de Campo Grande, Paranaíba está localizada no extremo Leste de Mato Grosso do Sul e faz divisa com os municípios de Cassilândia, Inocência e Aparecida do Taboado, além de Lagoa Santa e Itajá (Goiás) e Carneirinho (Minas Gerais).

Com população de 40.957 habitantes, segundo o Censo do IBGE de 2022, o município de Paranaíba ocupa o 51º lugar no ranking estadual do PIB per capita. A economia tem como principais atividades a pecuária de corte e leiteira e o setor industrial em expansão.

Fundada em 1838, Paranaíba teve importante papel na Guerra do Paraguai (1864-1870) , pois foi rota de apoio logístico para a fuga dos civis envolvidos nesse conflito.

O atual prefeito, Maycol Henrique Queiroz Andrade (PDT), assumiu o cargo em 2021.

Histórico da Rede Federal – O IFMS foi criado pela Lei nº 11.892, de 29 dezembro de 2008, quando o Ministério da Educação (MEC) reestruturou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

A Lei criou 38 Institutos Federais, além de dois Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet), uma Universidade Tecnológica, 22 escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II, totalizando mais de 680 campi ou unidades, localizados em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Os Institutos Federais estão obrigados a ofertar o mínimo de 50% de suas vagas para cursos técnicos de nível médio, prioritariamente na forma integrada, ou seja, junto ao ensino médio.

Outra demanda atendida pelas instituições da Rede Federal é a da educação profissional de jovens e adultos, com a criação do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos (Proeja), onde a oferta de vagas deve alcançar ao menos 10% das vagas de ingresso.

As demais vagas podem ser ofertadas em cursos superiores de graduação, como licenciaturas, tecnologias e bacharelados, cursos de pós-graduação stricto e lato sensu.

IFMS – Possui atualmente dez campi, localizados nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio contempla áreas de formação profissional como Administração, Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Aquicultura, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

Na graduação os cursos são nas áreas de Agronomia, Alimentos, Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Computação, Produção de Grãos, Automação Industrial, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Pesca, Jogos Digitais, Processos Metalúrgicos, Química, Redes de Computadores e Sistemas para Internet.