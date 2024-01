IFMS recebe matrículas para cursos de idiomas até sexta-feira

Convocados em primeira chamada para os cursos de Espanhol, Inglês e Libras devem fazer a matrícula de forma on-line

Os candidatos convocados em primeira chamada para ingresso, neste primeiro semestre de 2024, nos cursos de Espanhol, Inglês e Libras ofertados gratuitamente pelo Centro de Idiomas (Cenid) do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) devem fazer a matrícula até sexta-feira, 19.

O resultado final e a primeira chamada do processo seletivo estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS. A matrícula deve ser feita de forma on-line, de acordo com as instruções do item 1 do edital de convocação, onde também é possível consultar os documentos que devem ser anexados ao sistema.

Caso haja vagas não preenchidas após o período de matrícula da primeira chamada, uma segunda chamada deverá ser publicada no dia 26, com matrículas entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro. O início das aulas está previsto para 7 de fevereiro.

Processo Seletivo – Foram ofertadas 550 vagas em cursos presenciais de Espanhol, Inglês e Libras, distribuídas em oito municípios: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

O Centro de Idiomas do IFMS oferta, de forma gratuita, cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) que buscam fomentar o processo de internacionalização na instituição, conduzindo o estudante à capacitação, ao aperfeiçoamento e ao conhecimento de uma língua adicional.

O certificado tem validade nacional e atesta o nível de competência linguística na conclusão de cada etapa do curso.

Mais informações estão disponíveis na página dos cursos de idiomas do IFMS.