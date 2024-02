IFMS realiza semana da Consciência Indígena nos 10 campi em abril

Pela primeira vez, evento ocorrerá de forma simultânea nos campi. Edital de apoio está com submissão aberta até 10 de março

Está publicado o edital de apoio para a realização da Semana da Consciência Indígena do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). O evento, que pela primeira vez receberá auxílio financeiro para ocorrer de forma simultânea nos dez campi da instituição, está previsto para abril de 2024.

O apoio institucional previsto no edital é de até R$ 30 mil, sendo até R$ 3 mil para cada campus como auxílio financeiro, via Programa Institucional de Incentivo ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação (Piepi).

Para o pró-reitor de Extensão, Anderson Corrêa, o evento proporciona uma oportunidade para integrar, de forma significativa, questões indígenas ao ambiente acadêmico.

“A realização do evento contribui diretamente para a formação cidadã de nossos estudantes. Assim, fortalecemos a construção de uma comunidade acadêmica mais consciente das necessidades, especificidades e diversidades que compõem nossa sociedade”, destaca Anderson Corrêa, pró-reitor de Extensão do IFMS.

“O contato direto com representantes de comunidades indígenas proporciona uma experiência enriquecedora, fomentando a compreensão e o respeito pelas diversas formas de conhecimento, tradições e visões de mundo”.

Na avaliação do pró-reitor, a Semana da Consciência Indígena desempenha papel fundamental, considerando que o Estado de Mato Grosso do Sul possui uma das maiores populações indígenas do Brasil.

“A realização do evento contribui diretamente para a formação cidadã de nossos estudantes, sensibilizando-os para as questões históricas, sociais e culturais que permeiam a realidade indígena. Assim, fortalecemos a construção de uma comunidade acadêmica mais consciente das necessidades, especificidades e diversidades que compõem nossa sociedade”, destaca Corrêa.

O evento está previsto para ocorrer entre os dias 22 e 26 de abril.

O Edital nº 13/2024, com todas as regras da concessão do fomento, está publicado na Central de Seleção do IFMS.

Propostas – Devem ser submetidas pelo Sistema Único de Administração Pública (Suap) até 10 de março.

As atividades propostas devem ser de cunho educativo, cultural e articuladas à memória e patrimônio; memória social; folclore; artesanato e tradições culturais; cultura indígena, bem como às produções culturais e artísticas que compreendam as manifestações populares e eruditas, que façam uso de linguagens como artes cênicas, audiovisual, música, literatura, artes visuais, dança, design, entre outras.

Devem ainda ter como público-alvo, majoritariamente, a comunidade externa e possuir estudantes do IFMS como membros das equipes de organização.

Cada campus poderá apresentar uma proposta. O proponente deve ser servidor efetivo e ter disponibilidade de carga horária semanal para coordenar o evento. Caso seja um técnico-administrativo, a proposta deverá ter, no mínimo, um docente na equipe de execução.

Conforme o cronograma do edital, que foi retificado, os resultados preliminar e final estão previstos, respectivamente, para os dias 13 e 15 de março.

Dúvidas sobre o edital devem ser enviadas para direx@ifms.edu.br, da Diretoria de Extensão do IFMS.

Histórico – O Dia da Consciência Indígena é promovido desde 2021 no IFMS, porém de forma isolada.

Em 2021 o evento foi realizado de forma virtual. Promovido pelo Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi), contou com programação que incluiu oficina, palestra e apresentação cultural.

No ano seguinte, também em formato on-line, o evento promoveu debate e reflexão acerca da luta e da história indígenas no Brasil, e ainda sobre racismo e preconceito, entre outras temáticas.

Outros eventos que abordaram a temática foram realizados ao longo dos anos no IFMS, como a comemoração do Dia Internacional dos Povos Indígenas, o Colóquio sobre a Temática Indígena e Políticas Públicas, o Seminário de Educação Indígena, além de pesquisas e projetos de preservação e valorização cultural.