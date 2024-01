IFMS publica 2ª chamada do Exame de Seleção

Convocados devem se matricular em cursos técnicos integrados entre os dias 22 e 25 de janeiro. Também foi divulgada lista de espera

Está publicada na Central de Seleção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) a segunda chamada do Exame de Seleção 2024, processo seletivo para ingresso em cursos técnicos integrados em dez municípios.

Os candidatos que constam como aptos à matrícula, ou seja, classificados dentro do número de vagas ofertadas para o curso/campus/turno, observando-se os critérios de reserva de vagas para ações afirmativas e a ordem de classificação, deverão realizar a matrícula entre os dias 22 e 25 de janeiro, de forma on-line.

O acesso ao Sistema de Matrícula pode ser feito com usuário e senha do Gov.br ou de acordo com as instruções que constam no edital de convocação.

No mesmo edital é possível consultar a lista de documentos necessários para a matrícula, que devem ser digitalizados e anexados ao sistema do IFMS.

Candidatos sem computador, acesso à internet ou equipamentos que façam a digitalização de documentos podem fazer a matrícula presencialmente na Central de Relacionamento (Cerel) do campus para os quais se inscreveram, observando os endereços e horários de atendimento dos campi.

Lista de espera – No mesmo edital publicado nesta quarta-feira, 17, consta a lista de espera do Exame de Seleção, ou seja, os classificados além do limite de vagas disponíveis na segunda chamada para o curso escolhido durante a inscrição.

Os candidatos relacionados precisam realizar a confirmação de interesse em permanecer na lista de espera, também entre os dias 22 e 25, presencialmente na Cerel do campus, conforme instruções dispostas no edital.

Caso existam vagas remanescentes e não haja lista de espera para o curso escolhido, elas serão disponibilizadas prioritariamente aos candidatos que constam em lista de espera de outro curso do mesmo campus. Para isso, o candidato deverá fazer a manifestação de interesse nos dias 22 e 23 de janeiro, de forma presencial, também na Central de Relacionamento do campus para o qual se inscreveu, cumprindo os procedimentos de matrícula descritos no edital, incluindo a apresentação dos documentos.

A manifestação ou confirmação de interesse do candidato em lista de espera assegura apenas a expectativa de direito à vaga ofertada, estando a sua matrícula ou o seu registro acadêmico condicionado à existência de vaga e ao atendimento de todos os requisitos legais e regulamentares.

Caso existam vagas remanescentes e não haja lista de espera em outro curso do mesmo campus, elas serão disponibilizadas aos candidatos interessados (comunidade). Para isso, a manifestação de interesse deverá ser feita presencialmente nos campi do IFMS a partir de 24 de janeiro.

Em caso de dúvida, o contato deve ser feito pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br, sendo importante que o candidato utilize o mesmo e-mail cadastrado na Central de Seleção para enviar a mensagem.

Exame de Seleção 2024 – Foram ofertadas 1.824 vagas em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio gratuitos nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os cursos têm duração média de três anos. Neles, o matriculado cursa o ensino médio regular e a formação profissional e técnica escolhida ao mesmo tempo.

O concluinte recebe o diploma do ensino médio e também da formação técnica profissional, o que possibilita tanto buscar uma vaga em curso superior como uma colocação no mundo do trabalho.

As aulas do primeiro semestre no IFMS terão início em 7 de fevereiro.