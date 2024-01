IFMS publica 1ª chamada para matrícula em cursos técnicos presenciais

Matrícula pode ser feita de forma presencial ou on-line entre os dias 15 e 19 de janeiro. Saiba quais documentos necessários

Estão divulgados o resultado final e a primeira chamada das seleções para ingresso em cursos técnicos subsequentes ao ensino médio e cursos técnicos da Educação de Jovens e Adultos (Proeja) do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

As listas com os nomes dos candidatos aptos à matrícula e os que ficaram em lista de espera estão disponíveis nas páginas dos respectivos editais, publicados na Central de Seleção do IFMS:

Página do Edital do Técnico Subsequente

Página do Edital do Proeja

Os convocados em ambas seleções deverão fazer a matrícula entre os dias 15 e 19 de janeiro, preferencialmente indo até a Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveu. Confira os endereços e horários de atendimento.

Também há opção de fazer a matrícula de forma on-line. As orientações de como acessar o sistema estão disponíveis no item 8 dos editais da primeira chamada, já os documentos necessários estão listados no item 6 de cada um dos editais:

Edital da 1ª chamada do Técnico Subsequente

Edital da 1ª chamada do Proeja

Dúvidas sobre as matrículas devem ser encaminhadas para o e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.

A convocação dos candidatos em lista de espera e a divulgação das vagas não preenchidas, se houver, estão previstas para 23 de janeiro.

As aulas terão início no dia 7 de fevereiro.

Processos Seletivos – Ao todo, foram ofertadas 320 vagas, sendo 160 para cursos técnicos na modalidade Proeja, voltado a quem concluiu o ensino fundamental completo e 18 anos; e outras 160 vagas para cursos técnicos subsequentes, destinados a estudantes que concluíram o ensino médio.

Por meio dos editais foram ofertadas vagas para os cursos técnicos presenciais em Administração e Manutenção e Suporte em Informática (Proeja); Agricultura, Marketing e Zootecnia (subsequente).

Nos cursos Proeja, todos os estudantes matriculados e com presença nas aulas receberão bolsas mensais de mais de R$ 360. O recurso é oriundo da linha de fomento da Bolsa-Formação (EJA-EPT) da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC).