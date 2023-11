IFMS: Novo auxílio-atleta contribui para resultados positivos

Confira as mudanças promovidas pela bolsa estudantil inédita ofertada pela instituição para incentivo à prática esportiva

Aberta pela primeira neste ano, a seleção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) para oferta de bolsas de extensão a estudantes-atletas já colhe bons frutos.

Desenvolvidos por nove campi da instituição, os projetos esportivos são coordenados por professores de Educação Fisica e contemplam, no total, 61 estudantes do ensino técnico integrado, para incentivo das modalidades Atletismo, Basquetebol, Futsal, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia e Xadrez.

Cada estudante-atleta recebe, mensalmente, R$ 300 durante o desenvolvimento das atividades, realizadas desde setembro, e com previsão de término no mês que vem.

O valor total do fomento institucional disponibilizado foi de R$ 84 mil, destinados ao pagamento das bolsas com recursos provenientes do Programa de Bolsas e Auxílios para Ações de Extensão (Pibaex), pautado nos preceitos do Programa de Permanência e Êxito dos Estudantes do IFMS.

“Apesar de ainda ser cedo para estabelecer uma relação entre o pagamento dos auxílios aos estudantes e o desempenho destes nas fases regional e nacional dos Jogos Nacionais dos Institutos Federais, acreditamos que a possibilidade de receber um auxílio para treinar possa ter motivado os atletas na fase local da competição. Isso pode ter contribuído para o número recorde de atletas do IFMS classificados para os nacionais, 42 no total”, aponta o diretor de Extensão, Leandro Lima.

De acordo o diretor, para 2024 existe a previsão de manutenção do edital de auxílio aos estudantes-atletas. “Pretendemos realizar uma reunião ainda neste ano para que tenhamos um feedback dos professores/treinadores envolvidos e para que, assim, possamos aperfeiçoar o processo”.

Ponta Porã – Seis estudantes-bolsistas são do Campus Ponta Porã. Sob coordenação do docente Kariston Eger dos Santos, são realizados treinamentos das modalidades Atletismo, Futsal, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia e Xadrez.

Conforme o professor explica, parte do valor da bolsa é utilizada pelos atletas para alimentação e deslocamento aos treinos e monitoria, custo que antes os pais acabavam arcando.

“A bolsa veio para incentivar a participação desses estudantes nos treinamentos. Aqui em Ponta Porã nós os colocamos como monitores dos projetos das respectivas modalidades esportivas, então todos os bolsistas ficam no contraturno e nos ajudam. É de suma importância ter essa bolsa como reconhecimento do empenho deles como atletas e também como monitores”, aponta.

Resultados positivos já foram alcançados pelos bolsistas de Ponta Porã. É o caso do estudante do técnico integrado em Informática, André Kenta Janagihara, 16, campeão no Tênis de Mesa na categoria individual e por equipes nos Jogos Nacionais dos Institutos Federais (JIFs), realizado entre 23 e 28 de outubro, pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE), na capital Fortaleza.

“O dinheiro da bolsa está ajudando um pouco nas minhas viagens para jogar, também na cantina do campus, e alguns custos que tenho com roupas e tênis”, detalha o atleta.

A competição nacional reuniu delegações com representantes de Institutos Federais de 25 estados brasileiros e do Distrito Federal, incluindo também o Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG).

Sobre a experiência nos JIFs, André a define como enriquecedora.

“Foi muito bacana conhecer a cultura de Fortaleza, interagir com o pessoal de outros estados, e o torneio foi bem organizado. Acho que consegui dar meu 100% ali, e é interessante jogar com o pessoal de outras cidades do mesmo nível que o meu.

O estudante, que joga Tênis de Mesa há cinco anos, tem uma rotina de treinamento no campus todas às terças-feiras, no período vespertino, além de atuar como monitor.

“Está sendo bem legal a monitoria do Tênis de Mesa no IF, tento ensinar para os alunos e eles tentam aprender, é uma didática bacana que eu uso. E eu consigo aprender mais do que eles aprendem, aprendo muito sobre conversar, dar dicas, exemplificar mais as coisas, explicar melhor e adaptar para cada um.

Voleibol – O professor Pablo Salomão é o coordenador do projeto no Campus Aquidauana, no qual o auxílio-atleta é voltado a estudantes que treinam voleibol.

Nesta semana, a equipe de Volêi de Quadra e a dupla de Volêi de Praia, ambas no feminino, sagraram-se campeãs nos Jogos da Primavera, organizados pela Fundação de Esportes do município.

A capitã dos times é a estudante do técnico integrado em Informática Mariah Fernanda da Silva, 16, que começou a praticar o esporte no ano passado com o projeto do professor Pablo.

“Tive uma evolução muito grande. Em 2022 ficamos em segundo no Vôlei de Quadra e em terceiro no Vôlei de Praia nos JIFMS. Neste ano, ganhamos medalha de prata nos dois, mas, por convocação, eu e mais duas atletas de Aquidauana fomos para a etapa regional em Goiânia, com a delegação de Coxim”, conta Mariah.

Para a estudante, a bolsa incentiva os atletas a se dedicarem ainda mais.

“O auxílio financeiro é um incentivo muito grande para nós, nossa dedicação e compromisso são muito maiores. Com o valor, investimos em nós mesmas, com tênis, roupas e equipamentos para o próprio esporte”, exemplifica.

O professor Pablo também acredita que o valor pago mensalmente às estudantes faz diferença para o desenvolvimento do esporte.

“O projeto é fundamental, e digo que o desenvolvimento do vôlei passa por essa bolsa, uma vez que precisamos da carga de trabalho para que as atletas evoluam e aí temos como cobrar e como propiciar algumas melhoras por meio do auxílio”.

Para o futuro da modalidade no Campus Aquidauana, Salomão está confiante.

“Espero que a oferta da bolsa se prorrogue no ano que vem, já que o nosso objetivo são os jogos escolares de Mato Grosso do Sul e os JIFs 2024. Esses são o nosso foco”, finaliza.

Projetos Aprovados no Bolsa-Atleta 2023