IFMS lança curso livre gratuito de Redação Científica

Com carga horária de 20 horas e sem tutoria, curso ensina as particularidades da comunicação científica escrita

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), por meio do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread), lançou o curso livre ‘Redação e as Bases Científicas’, destinado a apresentar informações sobre a comunicação escrita e suas especificidades na redação científica.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na plataforma de cursos livres do IFMS até 18 de junho.

Com carga horária de 20 horas, o curso está organizado em cinco blocos. O conteúdo aborda estilos de escrita, apresentação à redação científica, fundamentos das peças textuais, conselhos de aprovação para submissão de trabalhos e ferramentas de planejamento, desenvolvimento e redação.

“O curso oferta noções sobre a estrutura da redação de artigos e ferramentas digitais para auxiliar o estudante nesta tarefa de comunicar, de tornar comum seu conhecimento, de uma maneira organizada e clara”, explica a professora Fabiana Rodrigues.

O público-alvo inclui servidores de instituições governamentais (municipais, estaduais e federais), alunos de escolas públicas e privadas, egressos do IFMS, além do público em geral.

Neste tipo de curso, o aprendizado é autoinstrucional. O estudante acessa o conteúdo a qualquer hora, bastando ter um dispositivo conectado à internet, inclusive tablets e aparelhos celulares. Ao final, o certificado é emitido na própria plataforma onde o curso é ofertado.

As professoras Fabiana Rodrigues (Biologia) e Simone Limonta (Português/Inglês), ambas do Campus Coxim, foram as responsáveis pela elaboração do novo curso livre.

“Nós idealizamos esse curso, principalmente, pensando nos alunos que estão iniciando na pesquisa científica e terão um competitivo caminho a percorrer. Sabemos que o ‘fazer ciência’ não pode ficar restrito ao laboratório, é necessário compartilhar resultados e conhecimento”, explica Simone.

Os inscritos devem concluir o curso até 30 de junho.

Outros cursos livres – Neste semestre, o IFMS oferta mais de 30 opções de cursos livres.

A carga horária varia de 20 a 60 horas, e as temáticas são variadas:

Assédio Moral e Sexual: Prevenção e Enfrentamento | 20 horas

A Interdisciplinaridade no Contexto da Educação Profissional e Tecnológica | 20 horas

Comunicação Eficaz para Vendas | 30 horas

Conceitos Básicos de Química | 20 horas

Conhecendo o IFMS | 30 horas

Conhecer para incluir: TEA no contexto escolar | 20 horas

Criação de pintados em tanques elevados | 20 horas

Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity | 40 horas

Desenvolvimento Pessoal e Profissional | 60 horas

Diálogos sobre evasão escolar: um problema que persiste | 20 horas

Espanhol: Língua e Cultura | 40 horas

Estratégias de Ensino e Aprendizagem | 20 horas

Ética e Integridade na Pesquisa | 20 horas

Formação para Bancas de Heteroidentificação | 50 horas

Formação Pedagógica para EaD | 50 horas

Francês Básico | 45 horas

GeoGebra: Tópicos Fundamentais | 50 horas

Inclusão em Ação: Atendimento Educacional Especializado | 40 horas

Iniciação ao Empreendedorismo | 20 horas

Introdução à Inteligência Artificial | 30 horas

Introdução à Lógica | 45 horas

Introdução à Lógica de Programação com Arduíno | 30 horas

LET US PLAY: Maximização de Atividades na Educação Física Escolar | 20 horas

Libras Básico | 40 horas

Libras Intermediário | 40 horas

Lógica de Programação com Arduino: Nível Intermediário | 40 horas

Luz, Câmera e Animação: Stop Motion na Ciência | 30 horas

Matemática: Álgebra Básica | 40 horas

Matemática Financeira | 35 horas

Moodle Básico para Educadores | 30 horas

Operação dos Tratores da Linha 5E | 20 horas

Produção de Videoaulas | 40 horas

Programação de Robótica Lego EV3: Nível Básico | 20 horas

Videoaula: da Concepção à Postagem | 60 horas

Acesse a plataforma de cursos livres do IFMS e faça sua inscrição!

Inscrições – São gratuitas e devem ser feitas até 18 de junho, na plataforma de cursos livres do IFMS.

Para ter acesso à plataforma, o interessado deve inicialmente criar uma conta, preenchendo seus dados conforme solicitado no formulário de inscrição.

É importante que o nome, número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e e-mail informados estejam corretos. Pelo e-mail, o inscrito receberá o link de confirmação para fazer o primeiro acesso à plataforma. Já o nome e o CPF informados serão utilizados na emissão do certificado.

Após o acesso, basta escolher qual curso quer fazer e finalizar a inscrição. Os cursistas têm até 30 de junho para finalizar os estudos e emitir o certificado de conclusão.

Em caso de dúvidas o contato é o e-mail cursoslivres@ifms.edu.br.