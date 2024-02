IFMS: Inscrições para o PIBID em Coxim e Jardim vão até esta terça, 27

Acadêmicos de licenciatura podem participar do Programa de Iniciação à Docência. Foram disponibilizadas 11 bolsas de R$ 700 mensais

As inscrições para a seleção do Programa de Iniciação à Docência (Pibid) do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), destinada aos acadêmicos dos cursos de licenciatura em Química (Campus Coxim) e Computação (Campus Jardim) vão até esta terça-feira, 27.

Foram disponibilizadas 11 vagas para bolsistas, que irão desenvolver as atividades previstas no Programa e terão retribuição financeira, sob a forma de auxílio mensal no valor de R$ 700, de março a dezembro deste ano. A seleção prevê ainda a seleção de acadêmicos não bolsistas.

A carga horária será de até oito horas semanais, não podendo ser superior a quatro horas diárias.

Para concorrer como bolsista, o estudante deve estar matriculado em curso de licenciatura do IFMS (exceto no último semestre do curso no ato da implementação do projeto e/ou plano de trabalho), declarar a existência de compatibilidade de horário, não possuir outra modalidade de bolsa (exceto Auxílio Permanência), não ter sido penalizado em Processo Disciplinar nem estar em débito com quaisquer programas geridos pela instituição ou por agência de fomento externas.

Já o orientador deve ser docente de curso de licenciatura do IFMS, pertencer ao quadro efetivo e não estar afastado ou licenciado, ter projeto de Iniciação à Docência aprovado pela diretoria responsável pelo ensino de seu campus, dispor de carga horária suficiente para o atendimento ao bolsista e não se afastar da instituição (por mais de dois meses) durante a vigência do auxílio.

O Edital nº 14/2024 com todas as regras está publicado na Central de Seleção do IFMS.

Seleção – As inscrições estão abertas até esta terça-feira, 27, pela Página do Candidato. A lista de documentos necessários está disposta no edital.

A seleção será realizada em duas etapas, análise documental e entrevistas. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 5 de março.

PIBID – O Programa de Iniciação à Docência é uma ação institucional que tem por finalidade fortalecer a articulação entre teoria e prática, bem como a cooperação mútua entre discentes e docentes, proporcionando experiência em atividades pedagógicas da Educação Básica aos estudantes dos cursos de licenciatura do Instituto Federal.

Nele, os acadêmicos desenvolvem um Plano de Atividades, baseado no Projeto de Iniciação à Docência do orientador, sendo inseridos no cotidiano de escolas da rede pública e/ou particular.

Bolsas