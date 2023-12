IFMS firma acordo para ter emissora de rádio educativa

Compromisso faz parte da expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Transmissões terão início em até dois anos

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) firmou nesta quarta-feira, 6, acordo de cooperação com a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) para implantação do primeiro canal de rádio educativa da instituição.

O documento foi assinado pela reitora Elaine Cassiano, pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom/PR), Paulo Pimenta, e pelo presidente substituto da EBC, Jean Lima, em solenidade realizada no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

“Com este ato, o IFMS se torna parte de um dos maiores esforços de expansão da comunicação pública na história do Brasil. Participar deste movimento é importante já que o público que atendemos, por nossa característica de atuação, consome grande parte das informações por meio de rádio”, afirma Elaine.

Além do IFMS, outros 15 institutos federais assinaram o acordo que permite a implantação de rádios educativas em todo o país, totalizando novas emissoras em 49 municípios. Em Mato Grosso do Sul, o canal foi consignado para o município de Campo Grande.

“Nossa emissora de rádio será mais um canal institucional de comunicação, possivelmente o de maior capilaridade entre o público que atendemos, para promover as ações, projetos e serviços que o IFMS oferece. Será também um espaço para ser utilizado por outras instituições, sempre como foco na comunicação pública”, prevê a reitora.

Paulo Pimenta classificou a expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) como “uma verdadeira revolução que estamos realizando na construção dessa rede de comunicação brasileira com universidades e institutos [federais]”.

“Vamos constituir uma potente rede de comunicação pública e democrática com as universidades e os institutos federais, ajudar a sociedade brasileira a enfrentar o negacionismo e a desinformação”, pontua.

A implantação das novas emissoras dos IFs foi articulada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), do Ministério da Educação (MEC), juntos aos reitores e demais entes que tratam da comunicação pública.

Implantação – O IFMS solicitou à EBC um canal de Classe de FM C, cujo valor estimado de estruturação é de cerca de R$ 300 mil, considerando o investimento em equipamentos de estúdio, transmissor e antena.

A EBC vai oferecer apoio ao IFMS, o que inclui a elaboração de estudos técnicos e projetos de engenharia, termos de referência e interlocução com o Ministério das Comunicações (MCom) e com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para o licenciamento da estação.

“A assinatura deste acordo foi condicionada ao apoio da EBC para a estruturação e início das operações. Somente assim poderemos implantar nossa rádio sem prejudicar outras demandas institucionais, como os refeitórios nos campi e cobertura de nossas quadras”, diz Elaine.

As rádios veicularão programação local, dos próprios institutos e universidades federais, e conteúdos da TV Brasil, Rádio Nacional e Rádio MEC. O conteúdo será cedido pela EBC, sem ônus, aos institutos parceiros.

“Além da infraestrutura para operação de um canal de rádio, iremos discutir de forma ampla o modelo de gestão e governança do canal, que inclua desde o comitê editorial, modelos de participação e produção de conteúdo e formas de tornar a emissora financeiramente sustentável em médio prazo”, avalia a reitora do IFMS.

Ainda não há data para entrada em funcionamento do canal, mas o acordo prevê até dois anos para o início das transmissões.

RNCP – A Rede Nacional de Comunicação Pública é, atualmente, integrada por 41 emissoras FM e 70 estações de TV em operação.

Além das emissoras vinculadas aos institutos federais consignadas nesta quarta-feira, 6, em outubro deste ano, 33 universidades federais assinaram acordos com a EBC visando a operação de mais de 70 novas estações. Instituições de ensino públicas estaduais e municipais também estão interessadas em aderir à RNCP.

Novas emissoras