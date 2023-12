IFMS abre 680 vagas em cursos de graduação

Inscrições seguem até 17 de janeiro. Seleção será feita pelo Enem. Cursos são gratuitos e ofertados em oito municípios

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 680 vagas em cursos gratuitos de graduação nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã, com ingresso no primeiro semestre de 2024.

O Edital nº 095/2023, com todas as regras, está disponível na Central de Seleção.

As inscrições devem ser feitas até 17 de janeiro, pela Página do Candidato. Podem se inscrever aqueles que participaram de, pelo menos, uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2014 a 2023, e que obtiveram nota acima de zero na prova de redação.

Ao se inscreverem, os candidatos autorizam o IFMS a consultar o seu resultado obtido no Enem no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Desta forma, é obrigatório que a inscrição seja realizada no CPF do próprio interessado na vaga, para que a consulta da nota seja possível.

A seleção por meio do Enem vale para a 1ª e 2ª chamadas. Caso sobrem vagas, qualquer estudante que concluiu o ensino médio poderá se inscrever nas Vagas Residuais, comparecendo presencialmente ao campus do IFMS.

O preenchimento das vagas só poderá ser realizado pelos classificados e convocados pelo IFMS que possuam certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente.

Ações afirmativas – Metade das vagas ofertadas é destinada a candidatos que cursaram integralmente todas as séries do ensino médio em escola pública. Dessas, 50% são para aqueles com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo.

Ainda há cotas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, além de vagas para pessoas com deficiência.

Todos os candidatos cotistas, independente do tipo, concorrem primeiramente às vagas de ampla concorrência e, sendo aprovados em ampla concorrência, liberam as vagas de cotas para os demais concorrentes que estejam habilitados nos requisitos necessários.

A opção pelas ações afirmativas deverá ser feita no ato da inscrição. Todas as regras das cotas estão disponíveis no edital de abertura.

Seleção – Será feita, exclusivamente, com base na nota total mais alta alcançada pelo candidato nas edições de 2014 a 2023 do Enem.

Considera-se nota total o resultado da média ponderada das notas das áreas de conhecimento e da redação. Os pesos por área de conhecimento para o cálculo da nota total de cada um dos cursos ofertados pelo IFMS estão disponíveis no edital de abertura.

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a sua maior nota obtida dentre as edições do Enem consideradas, observando a opção de cota escolhida.

A divulgação da primeira chamada está prevista para 31 de janeiro. Já a segunda chamada deve ser publicada em 8 de fevereiro.

As vagas residuais, caso existam, serão disponibilizadas para candidatos com Ensino Médio completo mediante inscrição realizada, presencialmente, na Central de Relacionamento do Campus do IFMS que oferta o curso pretendido, sendo os candidatos selecionados por ordem de inscrição.

As vagas para cursos de graduação com ingresso no segundo semestre, além das vagas para os campi Aquidauana e Três Lagoas, serão abertas em breve, disponibilizadas via Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Saiba mais sobre o ensino superior do IFMS na Página dos Cursos de Graduação!

Vagas