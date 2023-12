IFMS abre 680 vagas em cursos de graduação em oito municípios

Vagas são nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para 680 vagas em cursos gratuitos de graduação nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã, com ingresso no primeiro semestre de 2024.

As inscrições devem ser feitas até 17 de janeiro, pelo site do instituto. Podem se inscrever aqueles que participaram de, pelo menos, uma das edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) dos anos de 2014 a 2023, e que obtiveram nota acima de zero na prova de redação.

Ao se inscreverem, os candidatos autorizam o IFMS a consultar o seu resultado obtido no Enem no Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). É obrigatório que a inscrição seja realizada no CPF do próprio interessado na vaga, para que a consulta da nota seja possível.

As oportunidades são para Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Sistemas para Internet, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Processos Metalúrgicos, Alimentos, Engenharia de Pesca, Licenciatura em Química, Sistemas para Internet, Jogos Digitais, Licenciatura em Computação, Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Agronomia e Gestão do Agronegócio.

A seleção será feita, exclusivamente, com base na nota total mais alta alcançada pelo candidato nas edições de 2014 a 2023 do Enem. (Veja AQUI o edital)