IEL oferece vagas de estágio nas prefeituras de Pedro Gomes, Nova Alvorada do Sul e Ribas do Rio Pardo

O IEL está com inscrições abertas para vagas de estágio em três prefeituras do Estado: Pedro Gomes, Nova Alvorada do Sul e Ribas do Rio Pardo. São oportunidades para alunos dos ensinos médio, técnico, superior e pós-graduandos. Os valores das bolsas variam de 400 a 2.030 reais, dependendo do nível de estudo.

É necessário ter, pelo menos, 16 anos. A regra muda apenas para os alunos de ensino superior completo, que devem ter, no mínimo, 20 anos de idade. Os candidatos aprovados em qualquer um dos três processos seletivos permanecerão em cadastro reserva e serão convocados conforme a necessidade das secretarias municipais.

Os estudantes devem fazer a inscrição nos locais indicados por cada prefeitura e levar declaração/atestado ou comprovante/contrato de matrícula, emitido pela instituição de ensino; cópia do documento de identidade e CPF; cópia do comprovante ou declaração de residência. Para os pós-graduandos, é necessário apresentar também a cópia do diploma de graduação, reconhecido pelo MEC. Apenas os candidatos de Ribas do Rio Pardo deverão entregar a cópia do título de eleitor.

Segundo a gerente de gestão e negócios do IEL, Jackeline Magalhães, essas oportunidades são disponibilizadas pelos municípios para futuras contratações de estágio. “Por isso é de fundamental importância que o estudante que tenha interesse em realizar estágio faça a inscrição. A participação no processo seletivo é o passaporte de entrada para concorrer às vagas. Temos diversas oportunidades para atuação nas prefeituras e suas secretarias”, finalizou.

Pedro Gomes

Na prefeitura de Pedro Gomes, as inscrições terminam na próxima segunda-feira (19/02) e podem ser feitas na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, localizada na Rua Espírito Santo, 617, em Pedro Gomes, das 7h às 13 horas.

Para estagiários de nível médio, a bolsa auxílio será de 400 reais para jornada de 4 horas diárias. As vagas de nível superior serão destinadas para alunos dos cursos de Direito, Administração, Recursos Humanos, Contabilidade, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda. A bolsa é de 600 reais para estágio de 6 horas diárias.

Já para nível superior completo, o candidato deve ser formado em algum dos cursos seguintes: Direito, Administração, Recursos Humanos, Contabilidade, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo e estar cursando especialização ou pós-graduação nas áreas correlatadas. A bolsa auxílio será no valor bruto de 800 reais para 6 horas diárias de trabalho.

Nova Alvorada do Sul

Em Nova Alvorada do Sul, as inscrições vão até dia 23 de fevereiro e devem ser feitas na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, localizada na Avenida Irineu de Souza Araújo, 1.141, em Nova Alvorada do Sul. O atendimento é das 7h30 às 12h30.

Os aprovados no nível médio receberão bolsa de 500 reais para 4 horas diárias de estágio. Também tem vagas para nível técnico em enfermagem, a bolsa auxílio é de 600 reais para jornada de 6 horas diárias.

No nível superior, as oportunidades são para acadêmicos de Serviço Social, Pedagogia, Agronomia, Farmácia, Biomedicina/Bioquímica, Enfermagem, Nutrição, Administração, Ciências Contábeis e Direito, com 6 horas diárias de estágio e bolsa de 750 reais.

Por fim, para nível superior completo, o aluno deve ser formado no curso de Direito e estar cursando especialização ou pós-graduação na área relacionada. A bolsa auxílio será de R$ 2.030,00 para jornada de 6 horas diárias.

Ribas do Rio Pardo

Os interessados nas vagas da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo devem se inscrever até 20 de fevereiro na Secretaria Municipal de Gestão de Governo, na Rua Conceição do Rio Pardo, 1.725, no centro de Ribas do Rio Pardo. O atendimento é das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Nesta cidade, são oferecidas apenas vagas para nível superior. Podem se inscrever alunos dos seguintes cursos: Direito, Administração, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Produção Gráfica, Publicidade e Propaganda, Marketing, Marketing Digital, Jornalismo, Audiovisual, Produção Multimídia, Design, Design Gráfico, Cinema, Ciências Contábeis, Engenharia da Computação, Análise de Sistemas, Serviço Social, Letras-Libras, Pedagogia, Arte/Artes Visuais, Educação Física, Matemática, Ciências, História, Física, Química, Geografia, Biologia, Enfermagem, Nutrição, Educação Física Bacharelado, Psicologia, Farmácia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental, Biomedicina, Odontologia, Tecnologia em Gestão Pública, Educação no Campo, Ciências Sociais e Agronomia. Os aprovados receberão bolsa no valor de R$ 1.412,00 para jornada de 6 horas diárias.

Serviço – Para mais informações, acesse www.ms.iel.org.br ou fale com o IEL pelo telefone (67) 99946-7270.