Idosos e indígenas representam Dourados no desfile do Carnaval de Corumbá

Município é homenageado na segunda-feira pelo enredo da Escola de Samba Unidos da Major Gama

Na próxima segunda-feira (20), Dourados terá sua cultura e trajetória retratadas em um dos carnavais mais tradicionais do Mato Grosso do Sul. A escola de samba, Unidos da Major Gama, escolheu o município como tema do enredo que irá percorrer a avenida General Rondon, em Corumbá.

E para contar um pouco da história, um grupo de idosos e indígenas estará presente, representando Dourados. Serão 800 componentes, divididos em 20 alas, cinco carros alegóricos, ala das baianas, comissão de frente, bateria e rainha, mestre sala e porta bandeira.

O idoso Silvio Alves de Almeida faz parte da comissão que irá abrilhantar a avenida, e ele está animado. “Esse carnaval vai ser ótimo, tenho certeza. Fomos bem acolhidos, hoje temos prioridade igual o jovem”, comemora.

Com a maior reserva indígena urbana do país, a história dos povos não poderia ficar de fora. Em dezembro, a carnavalesca Kiro Panovitch esteve nas aldeias Jaguapiru e Bororó, para conhecer o artesanato e buscar peças que serão usadas no desfile de segunda-feira.

As indígenas Cunha Tupã Rendy (dona Alda) e Ñandesy (dona Floriza), apresentaram o artesanato e conversaram com a representante de Corumbá. “O trabalho delas é muito lindo. Tudo que vivenciamos estará na avenida”, explica.

O desfile começa às 20h e Major Gama será a terceira a entrar na avenida. E todo mundo pode acompanhar essa homenagem. O evento será transmitido ao vivo pela página oficial da Prefeitura de Dourados no Facebook e no Youtube.