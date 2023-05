I Workshop de Feridas para Médicos acontece de 2 a 4 de maio em Dourados

O objetivo é promover atualização de conhecimentos relacionados aos médicos da rede de saúde municipal

A CCP (Comissão de Cuidados com a Pele) de Dourados realiza nos dias 2, 3 e 4 de maio o I Workshop de Feridas para Médicos, no auditório da Unigran.

A indústria da saúde oferece hoje milhares de produtos voltados para o tratamento de feridas. É fato que as coberturas e correlatos quando indicados de forma correta contribuem no processo de cicatrização da lesão, melhora a qualidade de vida, reduz os custos com o portador de feridas e diminui o número de complicações.

O objetivo do evento é promover atualização de conhecimentos relacionados à cobertura e correlatos aos médicos da rede de saúde municipal. Com a realização da proposta, a CCP espera garantir uma assistência de saúde mais segura, padronizada e eficiente, de forma a aprimorar as competências técnicas e diminuir encaminhamentos à especializada e rede hospitalar do município.

O evento acontece no auditório 4 da Unigran, no Jardim Tropical, em Dourados.