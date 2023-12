Humap recebe visita do Papai Noel no aniversário de 12 anos da Ebserh

O bom velhinho esteve por dois dias no hospital distribuindo cartões, latinhas de refrigerantes e mensagens de boas festas

Pelo terceiro ano consecutivo, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), filiado à Rede Ebserh, recebeu a visita do Papai Noel. A visita é uma doação pessoal de profissionais do ramo de bebidas, que, num ato generoso, promovem a ação e também fornecem latinhas de refrigerantes para os colaboradores, terceirizados, residentes e acadêmicos do hospital. Esse ano foram entregues 1500 latinhas da bebida, juntamente com um cartão de Feliz Natal, cortesia do Sicredi.

Durante dois dias o bom velhinho percorre todo o hospital (manhã, tarde e noite), entregando as bebidas, os cartões, abraços e sorrisos. Ele também visita os pacientes adultos e pediátricos cumprimentando e fazendo fotos. Para as crianças (que são autorizadas) são entregues balas macias.

O momento é tão mágico que todos querem fazer fotos com ele, que vem acompanhado de uma ajudante vestida à caráter.

Este ano o Papai Noel veio justamente no dia 15 de dezembro, que é o aniversário de criação da Ebserh e está completando 12 anos de existência e também esteve no dia 14 de dezembro.

O Papai Noel também gravou vídeos para os colaboradores que pedem uma mensagem para seus filhos.

É todo um clima natalino que se instala no Humap, desenhando muitos sorrisos e manifestações felizes quando ele adentra os locais. Até um paciente pediátrico que estava chateado no dia de ontem, abriu um grande sorriso ao ver o Papai Noel.

“É o momento de fecharmos o ano com chave de ouro, principalmente porque conquistamos muitas vitórias. E também de agradecer todo o empenho e dedicação de cada um que compõe nosso hospital e aos nossos usuários, que acreditam em nosso trabalho. Um muito obrigada especial aos doadores da ação, que proporcionam esse momento mágico no Humap. E parabéns à Ebserh por mais um ano de vida, que promove o SUS, a assistência, o ensino e a pesquisa em 41 hospitais universitários”, disse a superintendente, Dra. Andrea Lindenberg.

Ebserh completa 12 anos de contribuição para a assistência, o ensino e a pesquisa no Brasil

Brasília (DF) – 15 de dezembro é uma data muito especial para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação (MEC)! Em 2023, a instituição completa 12 anos de criação (pela Lei nº 12.550/2011), comemorando os avanços, o empenho de quem faz, todos os dias, a assistência à população, o ensino para a formação de profissionais da saúde e as pesquisas que favorecem o bem-estar da sociedade. São 41 hospitais vinculados às Universidades Federais geridos pela estatal, presentes nas cinco regiões do país, que celebram, hoje, um caminho trilhado na promoção de saúde e educação públicas de qualidade.

A partir da existência da Ebserh, e com os recursos propostos pelo Governo Federal no Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), foi possível revitalizar as infraestruturas, ampliar os parques tecnológicos e oportunizar uma melhor organização dos recursos humanos desses hospitais. Nesta ocasião especial, o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, reforça que a exaltação é direcionada ao esforço dos trabalhadores da Empresa, que fazem com que os serviços prestados à população sejam de excelência.

Relembrando a contribuição da Ebserh em mais de uma década de atividades, Chioro conclui: “São 12 anos de muita dedicação, de muitos avanços, da construção da maior rede hospitalar universitária do hemisfério sul, que tem um papel fundamental para o Sistema Único de Saúde (SUS), para a formação dos futuros profissionais de saúde, para especialização, pós-graduação, para produção de pesquisa de acordo com as necessidades do país, e para produzir também muita inovação”.

No Humap os profissionais foram cumprimentados com postagens nas redes sociais, envio de email marketing e arte no papel de parede dos PC´s institucionais com uma campanha especialmente desenvolvida para a data.

