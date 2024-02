Humap promove simpósio sobre endometriose com profissionais de renome nacional

Dentre eles, Dr. Mauríco Abrão, famoso por tratar a cantora Anitta

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – Humap-UFMS/Ebserh, através da Dra. Flávia Carlini Garcia de Oliveira Tavares, do Dr. Carlos Henrique Marques dos Santos e do Dr. João Juveniz, realizará no dia 17 de Fevereiro de 2024, o 1º Simpósio de Endometriose, com a expectativa de reunir entre 100 e 150 participantes, entre médicos, profissionais da saúde, residentes e estudantes.

O Simpósio contará com referências da cirurgia minimamente invasiva trazendo experiência teórico-prática e atualizações, bem como grandes empresas trazendo inovação tecnológica e discussões sobre esta doença relevante e enigmática – A Endometriose.

Considerando a importância de sua abordagem multiprofissional, este evento foi pensado em cada detalhe, para contemplar a “Jornada da Paciente” e como cada profissional de saúde, em sua área específica, pode colaborar, com a melhora da qualidade de vida destas mulheres, bem como sua fertilidade quando desejado.

A edição deste Simpósio promete ser o ponto de encontro dos profissionais das especialidades médicas e não-médicas que atuam no estado de Mato Grosso do Sul como a ginecologia, cirurgia geral/coloproctologia, cirurgia do aparelho digestivo, urologia, radiologia, cirurgia oncológica e anestesiologia. Bem profissionais da área da saúde como nutricionista, fisioterapeuta pélvico e psicólogo.

Programação do 1º Simpósio de Endometriose do Humap-UFMS/Ebserh – “Evento Híbrido – Presencial e on-line”

07h30 às 08h00 – Credenciamento e entrega dos Kits + “Welcome coffee”

08h00 às 08h30 – Cerimônia de Abertura

08h30 às 09h00 – Apresentação de caso clínico – Endometriose Profunda com acometimento intestinal – Apresentadoras: Dra. Thays Albuquerque (MS) e Dra. Eduarda Maia (MS)

09h00 – Cirurgia ao vivo com transmissão ao auditório – Caso: Endometriose Profunda com acometimento Intestinal – Equipe: Dr. Maurício Abrão (SP), Dr. Marco Antônio Bassi (SP) e Dr.João Siufi (SP)

12h00 às 12h15 – Lunch meeting patrocinado (Mantecorp – Ammy) – Tratamento clínico hormonal na Endometriose Profunda – Palestrante: Dra. Flávia Carlini (MS)

12h15 às 12h35 – Avanços na Cirurgia Minimamente Invasiva – A Era da Cirurgia Robótica – Palestrante: Hugo Burnett Jr. – Strattner – Moderador: Dr. João Juveniz (MS)

12h35 às 13h30 – Mesa Redonda: Aspectos atuais na Endometriose Profunda – Moderadoras: Dra. Flávia Carlini (MS), Dra. Jordanna Diniz (DF) e Dra. Kathiane Lustosa (CE)

12h35 às 12h50 – Endometriose: Um novo olhar sobre a doença – Palestrante: Dr. Maurício Abrão (SP)

12h50 às 13h05 – Importância dos Espaços Pélvicos Anatômicos nas Cirurgias de Endometriose – A sistematização – Palestrante: Dr. João Siufi (SP)

13h05 às 13h20 – Perspectivas futuras sobre a doença/Índices de recorrência e possíveis disfunções pélvicas pós-operatórias – Palestrante: Dr. Maurício Abrão (SP)

13h20 às 13h30 – Discussões e perguntas

13h30 às 14h25 – Debate: Endometriose com acometimento intestinal – Moderadores: Dr. Carlos Henrique Marques (MS), Dr. Wilson de Barros Cantero (MS), Dra. Raquel Cabral (MS)

13h30 às 13h45 – Endometriose Intestinal: indicações cirúrgicas e técnicas (shaving, discóide ou segmentar) – Palestrante: Dr. Marco Antônio Bassi (SP)

13h45 às 14h00 – Endometriose intestinal: planejamento cirúrgico e via de preferência – Palestrante: Dr. Márcio Eduardo Pereira (MS)

14h00 às 14h15 – Como devo proceder na correção de fístulas pós-operatórias – Palestrante: Dr. Marco Antônio Bassi (SP)

14h15 às 14h25 – Discussões e perguntas

14h25 às 15h05 – Mesa Redonda: Avanços no Diagnóstico de Imagem – Moderadores: Dr. Thiago Nunes (MS) e Dr. Mateus Maciel Sousa (MS)

14h25 às 14h40 – O que devo avaliar na RNM de Pelve – Palestrante: Dra. Anelise Silva Pedrosa de Oliveira (MS)

14h40 às 14h55 – O que devo avaliar no USGTV com Preparo Intestinal – Palestrante: Dra. Maria Beatriz Malta (MS)

14h55 às 15h05 – Discussões e perguntas

15h05 às 15h20 – Endometriose e acometimento ginecológico – Moderadoras: Dra. Karina Zucarelli (MS) e Dra. Fernanda Rocha Lima de Hollanda (MS) – Palestrante: Dra. Jordanna Diniz (DF)

15h20 às 15h30 – Discussões e perguntas

15h30 às 16h00 – Coffee Break

16h00 às 16h15 – Casos desafiadores: Como eu opero a Pelve Bloqueada e que cuidados devo tomar? – Moderadores: Dr. João Ricardo Tognini (MS), Dra. Andrezza Louise (MS) e Dr. José Luis Villas Boas (MS) – Palestrante: Dra. Kathiane Lustosa (CE)

16h15 às 16h25 – Discussões e perguntas

16h25 às 16h40 – Endometriose de trato urinário – da Cistectomia a Reanastomose e Reimplante ureteral – quando indicar? – Moderadores: Dr. Bruno Akida Rosa (MS) e Dr. Henrique Coelho (MS) – Palestrante: Dr. Flávio Farias (MS)

16h40 às 16h50 – Discussões e perguntas

16h50 às 17h45 – Hot topics – Moderadores: Dr. Fábio Carli (MS), Dr.Vitor Ramos (MS) e Dr.Benedito de Oliveira (MS)

16h50 às 17h05 – Uso da Indocianina nas cirurgias complexas – Palestrante: Dr. João Siufi (SP)

17h05 às 17h20 – Endometriomas – como minimizar a diminuição da fertilidade – Palestrante: Dra. Jordanna Diniz (DF)

17h20 às 17h35 – Controvérsias no tratamento da Endometriose – Palestrante: Dra. Kathiane Lustosa (CE)

17h35 às 17h45 – Discussões e perguntas

17h45 às 18h30 – Jornada da paciente com Endometriose – Pilares do tratamento multidisciplinar – Moderadores: Dra. Tamires Richards (MS) e Dra. Mayte Soares (MS)

17h45 às 18h00 – Abordagem da paciente com Dor pélvica crônica (Anestesista) – Palestrante: Dr. Fábio Feltrim (MS)

18h00 às 18h15 – Como a Fisioterapia Pélvica pode ajudar (Fisioterapeuta) – Palestrante: Dra. Ana Paula Resstel (MS)

18h15 às 18h30 – Benefícios da Dieta anti-inflamatória (Nutricionista) – Palestrante: Dra. Tieko Hirakawa (MS)

18h30 às 18h40 – Discussões e perguntas

18h40 – Encerramento e agradecimentos