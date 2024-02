HU-UFGD realiza solenidade de conclusão da Residência Médica

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFDG), filiado à Rede Ebserh celebrou, nesta última sexta-feira, dia 23 um momento de grande conquista já no início de 2024: a cerimônia de formatura de doze concludentes do Programa de Residência Médica. A formatura aconteceu no período da tarde no cine auditório da Universidade Federal da Grande Dourados reunindo familiares, amigos e docentes para comemorar a trajetória de cada um destes profissionais que, agora, já são especialistas nas áreas de atuação escolhidas. O HU-UFGD é uma instituição vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que se dedica, cotidianamente, a formar profissionais da saúde e prestar assistência à população via Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento contou com a presença de autoridades locais: Dr. Thiago Pauluzi, Gerente de Ensino e Pesquisa, Dr. Hermeto Macario Amin Paschoalick – Superintendente do HU-UFGD, Prof. Dr, Etienne Biasotto, Pró-Reitor De Avaliação Institucional e Planejamento e Prof. Dr. Rafael Henrique de Tonissi e Buschinelli de Góes, Pró-reitor em exercício de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa (ambos da UFGD), além de preceptores e supervisores dos cursos.

O médico residente, Antônio Luiz de Andrade Júnior, realizou o discurso em nome de todos os formados: “quero agradecer ao hospital pela oportunidade de nos tornarmos especialistas, que cada um possa seguir o seu caminho e trilhar a caminhada do sucesso pois somos sobreviventes e merecedores”.

“ Esses dois, três anos em que vocês estiveram conosco foi muito construtivo para o hospital, quero agradecê-los por confiar no HU-UFGD, na nossa cidade, na nossa universidade para fazer a especialização. Muitos vieram de outros locais essa troca cultural é muito rica. Também quero agradecer aos pais, mães e familiares pela presença e participação. O residente participam de uma forma muito importante para a construção do hospital, nas discussões e debates, no hospital, na Ebserh”, disse o superintendente , Dr. Hermeto Macario Amin Paschoalick.

Ele ainda agradeceu aos supervisores e relata que vê esse momento com muita felicidade, não sendo uma conclusão, mas um passo muito importante na história do hospital universitário de execução de uma política pública.

“A gente está pelo SUS, para o SUS, formando vocês para o SUS”, concluiu.

O reitor em exercício, Prof. Dr, Etienne Biasotto, ressaltou a importância daquele momento: “vocês podem até sair da UFGD, mas a UFGD não irá sair de vocês, pois estarão sempre ligados a nós. Essa formação de vocês, inseridos no SUS, mostrando o potencial e a importância do sistema para população brasileira e para o mundo”.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.