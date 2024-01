HU-UFGD abre vagas para residência multi e uniprofissional

No total são 13 vagas para Terapia Intensiva Adulto e Farmácia Clínica com inscrições nos dias 06 e 07 de fevereiro

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), filiado à Ebserh, divulgou a abertura do período de inscrições para o Processo Seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva Adulto e Uniprofissional em Farmácia Clínica. São duas especialidades muito valorizadas no mercado.

Conforme o edital, estão sendo ofertadas 13 (treze) vagas, conforme o quadro abaixo:

Programa de Residência Formação Vagas Paciente Crítico – Terapia Intensiva Adulto Enfermagem 2 Fisioterapia 2 Nutrição 2 Psicologia 2 Serviço Social 2 Farmácia Clínica Farmácia 3

Os interessados poderão se inscrever somente nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2024, presencialmente na Secretaria da COREMU (Gerência de Ensino e Pesquisa do HU-UFGD/Ebserh), localizada no Hospital Universitário da UFGD, na Rua Ivo Alves da Rocha, n.º 558, CEP 79823-501, Altos do Indaiá, Dourados/MS. O candidato deverá conhecer o conteúdo do Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

Informações podem ser obtidas pelo email prosrmu.hu-ufgd@ebserh.gov.br.

