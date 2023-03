Hospital de Amor realiza lançamento do Leilão Direito de Viver

O evento acontece dia 13 no Tatersal do Sindicato Rural de Dourados

Acreditando no amor e na importância de continuar com o atendimento humanizado, de qualidade e gratuito, a Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados – AApoiadores e a Revista Celebrar, realizam no próximo dia 13 no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, o lançamento do Leilão Direito de Viver 2023.

O maior evento do Hospital de Amor de Dourados, tem o objetivo de arrecadar fundos em prol da implantação da sede própria que será localizada às margens da Rodovia Guaicurus. O terreno de mais de 25 mil quadrados, foi doado por duas importantes famílias douradenses, a São Bento Incorporadora e a Família Guerra.

O evento tem a importante parceria da Sicredi Centro-Sul MS, do Sindicato Rural de Dourados, da Associação de Mulheres de Negócios – BPW Dourados, da Unigran e, contará com coquetel e show de Antoniela Bigatão e convidados, além de um pequeno leilão com dez prendas. A entrada será a doação de uma prenda no valor estimado de R$ 150.

Em formato híbrido, o Leilão acontece de 20 a 29 de março via Whatzapp em grupos já existentes que serão divulgados nas redes sociais e, no dia 28, de forma presencial no salão de eventos da Unigran, com convite por adesão. Neste ano, a madrinha de honra é a empresária Tatiana Guímaro.

Para que obtenha um lucro considerável, a AApoiadores já começou a receber doações de prendas e o prazo máximo é dia 20 de março. Serão aceitas doações de produtos simples, como pano de prato, bolos, doces, além de vouchers de serviços e bens perecíveis, como também, doações de seminovos que possuam valor agregado, como quadros reconhecidos, bolsas, pratarias e roupas.

O Leilão Direito de Viver 2023, conta com apoio do site Douradosnews, das Agências Integre e The Boss, da Rede Evolução Mulher Empreendedora – REME, da Uniodonto, da Suplementação União e da Unigran.

Doações podem ser entregues no escritório da AApoiadores – Rua Major Capilé, 1885, Sala 7, Galeria Weimar Júnior. Outras informações com Luís Henrique pelo telefone (67) 9882-9772.