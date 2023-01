Horários de jogos de estreia de Palmeiras e Santos no Paulista são alterados pela CBF

Os horário dos jogos de estreia de Palmeiras e Santos no Campeonato Paulista foram alterados nesta quinta-feira pela Federação Paulista. Segundo a Gazeta Esportiva, o motivo sinalizado em ambos os casos é “ajuste de tabela”.

Pela primeira rodada do Estadual, o Palmeiras enfrenta o São Bento, às 18h30 (de Brasília), no dia 15 de janeiro no Allianz Parque. Inicialmente, o duelo estava marcado para acontecer às 20h30.

Já o Santos enfrenta o Mirassol, na Vila Belmiro, às 20h30. O jogo de estreia do Peixe aconteceria, a princípio, às 18h30.

No Campeonato Paulista, o Palmeiras está no grupo D junto com Santo André, São Bernardo e Portuguesa. Enquanto isso, o Santos divide a chave com Red Bull Bragantino, Botafogo-SP e Inter de Limeira.

Em 2022, o Santos viveu momentos difíceis no Paulista, caindo na fase de grupos, na terceira posição, com 14 pontos.

Do outro lado, o Alviverde sagrou-se campeão depois de bater o São Paulo, por 4 a 0, no duelo de volta, no Allianz Parque, após derrota por 3 a 1, no Morumbi, no primeiro jogo.