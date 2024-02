Homens com mandado de prisão a cumprir são presos pelo DOF em Amambai

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na noite desta segunda-feira (5) na MS-386, área rural do município, dois homens que seguiam de Ponta Porã para Amambai em um VW Gol de cor bege.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização quando deram a ordem de parada ao condutor do Gol. Questionados sobre o deslocamento disseram que retornavam do trabalho. Durante a checagem dos dados pessoais e do veículo constatou-se que o condutor, 39 anos de idade, era foragido do sistema prisional.

Ao checarem o passageiro, de 21 anos de idade, os policiais encontraram um Mandado de Prisão a cumprir expedido pela Vara de Execuções Penais do Interior do TJMS. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Amambai.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.