Homens armados atacam mesquita no Burkina Faso e deixam ‘dezenas de mortos’

Um ataque contra uma mesquita no Burkina Faso, na região africana do Sahel, provocou “dezenas de mortes” no último domingo (25), de acordo com as forças de segurança locais.

Segundo fontes citadas pela agência AFP, o atentado ocorreu em Natiaboani, no leste do país, que registrou no mesmo dia um ataque mortal contra uma igreja católica.

“Indivíduos armados atacaram uma mesquita em Natiaboani por volta de 5h da manhã [horário local] de domingo, matando diversas dezenas de pessoas”, disse uma fonte à AFP.

As vítimas eram todas muçulmanas e homens em sua maioria. Os terroristas teriam entrado na cidade, cercado o templo religioso e disparado contra fiéis que se reuniam para a primeira oração do dia.

Horas depois, pelo menos 15 pessoas foram assassinadas em um ataque durante uma missa de domingo em uma igreja em Essakane, no norte do país.

O Burkina Faso é governado por uma junta militar que tomou o poder em um golpe em 2022 e sofre há anos com a violência jihadista, inclusive contra muçulmanos.

Segundo a ONU, os conflitos no país já forçaram o deslocamento de mais de 2 milhões de pessoas.

Da AnsaFlash