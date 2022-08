Homenageado pelo TST, Longen destaca orgulho pela parceria entre a Fiems e a Justiça do Trabalho

Ao receber a honraria da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau de Comendador, nesta quinta-feira (11/08) em Brasília, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, falou do sentimento de orgulho pro reconhecimento do trabalho realizado à frente da entidade. O líder empresarial também destacou a parceria da Fiems com a Justiça do Trabalho nos últimos anos, em especial na gestão do ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul (TRT-24), desembargador Amaury Rodrigues Pinto Júnior, atual ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

“Recebo essa comenda com muito orgulho. É o reconhecimento de um trabalho de mais de 15 anos em parceria com o TRT, na pessoa do então desembargador Dr. Amaury, e com muito orgulho recebo hoje das mãos do ministro Amaury esse reconhecimento do Tribunal Superior do Trabalho. Me sinto muito orgulhoso do trabalho e quero dividir isso com meus colegas da Federação das Indústrias, destacando a importância desse prêmio”, disse Longen.

A cerimônia de outorga de comendas foi realizada na sede do TST em Brasília. Longen recebeu a honraria das mãos do ministro Renato de Lacerda Paiva. O ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior falou da satisfação em indicar o presidente da Fiems para ser agraciado com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho.

“Para mim foi uma satisfação poder homenagear o Sérgio Longen e, em nome dele, a indústria de Mato Grosso do Sul, que considero a minha terra. Estive lá por 24 anos antes de vir para Brasília. Eu tinha direito a fazer uma indicação só e não tive dúvidas. Porque não é só pela parceria com a Justiça do Trabalho. Sérgio Longen faz muito pela comunidade sul-mato-grossense, e isso tem muito valor”, frisou.

Para o presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira, a homenagem é uma forma de reconhecer a atuação de vários brasileiros em suas respectivas áreas profissionais. “Estamos homenageando todas as pessoas que trabalharam diuturnamente em prol da Justiça do Trabalho e dos objetivos do Tribunal da Justiça Social”, enfatizou.

Sobre a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho

A comenda é concedida, desde a década de 1970, a instituições e personalidades que se destacaram no exercício de suas profissões ou pelos serviços prestados à sociedade e à Justiça do Trabalho.

Neste ano, ao todo, 59 pessoas foram homenageadas, nos graus de Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador e Oficial, além de uma instituição.