Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é preso pelo DOF com veículo roubado

Um veículo GM Corsa, furtado no último dia 31 em Nova Alvorada do Sul, foi recuperado nesta quarta-feira (17), por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na MS-164 em Ponta Porã. Um homem de 21 anos de idade, monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso em flagrante.

O suspeito, que já foi preso por tráfico de drogas, roubo e furto, conduzia o veículo quando, ao perceber a presença do DOF, realizou uma manobra na pista e tentou retornar. Ao ser abordado ele afirmou que não possuía os documentos do veículo.

Em checagem, os policiais constataram que o automóvel era furtado. Questionado, o autor afirmou que pegou o veículo em um posto de combustível em Maracaju e levaria até Ponta Porã, onde receberia R$ 500.

Ele foi preso e conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.