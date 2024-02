Homem foragido da Justiça é preso pelo DOF em Amambai

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na noite desta terça-feira (13), na MS-386, um homem de 22 anos que estava com um mandado de prisão a cumprir expedido pela Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto do Interior, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os militares realizavam um policiamento ostensivo e preventivo na rodovia, área rural do município, quando deram a ordem de parada ao condutor de uma Fiat Strada, que seguia no sentido Iguatemi/Amambai.

Durante a checagem dos dados pessoais localizou-se o mandado de prisão a cumprir, em desfavor de um dos ocupantes do veículo. A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o homem detido, na Delegacia da Polícia Civil em Amambai.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.