Homem é preso pelo DOF com quase R$ 2 milhões em contrabando em veículo

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na madrugada desta terça-feira (05), na MS-040 em Ribas do Rio Pardo, uma Van Fiat Ducato carregada com quase dois milhões de reais em materiais de contrabando e descaminho. Um homem de 25 anos de idade foi preso em flagrante.

Os militares faziam patrulhamento na área rural do município, quando abordaram o condutor do veículo que seguia sentido a Campo Grande. Em entrevista, o motorista afirmou que a Van estaria carregada com produtos de origem estrangeira.

Em vistoria foram localizados 3.400 cigarros eletrônicos, 19.760 óculos e 1.500 baterias de celular. O material apreendido avaliado em aproximadamente R$ 1,9 milhão foi encaminhado à Polícia Federal de Campo Grande.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.