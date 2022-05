Homem é preso pelo DOF com contrabando avaliado em mais de R$ 1 milhão

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira-DOF, apreenderam neste sábado, 23 de abril, na zona rural de Ponta Porã, uma pick-up VW/Saveiro, abarrotada com material de descaminho e contrabando.

Os policiais faziam bloqueio na MS-164, trevo de acesso a Antônio João, quando abordaram o veículo. Em vistoria, o condutor do carro, um homem de 37 anos, disse que estaria com material trazido do Paraguai e levaria para Campo Grande.

Ao todo, foram apreendidos 261 celulares, oito carabinas de pressão, 11 rifles de ar comprimido, 15 drones, 128 essências de narguilé, um tablet, duas gandolas de proteção para airsoft, seis shemags, cinco fones de ouvido, cinco cigarros eletrônicos, oito caixas de som alexa, um notebook, nove apple watch, quatro carregadores apple, três MacBook Air, quatro ipad e 27 receptores avaliados em aproximadamente R$ 1.197.630,00.

O material apreendido, juntamente com o contrabandista foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, para as providências cabíveis.