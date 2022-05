Homem agride mulher com facão e vai preso pela Guarda Municipal de Dourados

Um homem de 67 anos foi preso na noite desta terça-feira, 26, pela Guarda Municipal de Dourados (GMD) após ter agredido a esposa com golpes de facão.

A equipe da Guarda Municipal por volta das 19h30 realizava rondas preventivas no bairro Estrela Porã, quando recebeu informações que um homem teria agredido a esposa de 71 anos, a golpes de facão, e depois fugiu do local, sendo a vítima socorrida até a UPA.

Com as características do autor os GMs conseguiram localizá-lo em um bar no Jardim Flórida II e ao ser abordado ainda pegou um copo de vidro quebrado tentando intimidar a guarnição. O acusado confessou as agressões contra a mulher relatando que estava na residência ingerindo bebida alcóolica com a vítima, quando iniciaram uma discussão, vindo a agredir a mulher com golpes de facão, na cabeça e na mão, fugindo logo em seguida.

Diante da situação a mulher ferida ficou aos cuidados na UPA para atendimento médico e o autor do crime que já tinha uma medida protetiva em seu desfavor preso em flagrante pela GMD, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o facão usado nas agressões.