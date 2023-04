Hoje é o último dia para pagamento do IPTU com desconto em Caarapó

Guias do IPTU podem ser geradas pelo site www.caarapo.ms.gov.br; em caso de dificuldade, o contribuinte pode procurar o Departamento de Tributação da prefeitura

Vence nesta segunda-feira (17) o prazo para pagamento do IPTU com desconto em Caarapó. Esta é também a data de vencimento da primeira parcela do tributo, caso o contribuinte opte pelo parcelamento.

Para pagamento do IPTU à vista, em cota única, o contribuinte tem direito a desconto de 20%. Se parcelar – o que pode ser feito em até cinco vezes, dependendo do valor do imposto – não haverá desconto. As parcelas vencem, respectivamente, em 17 de abril, 15 de maio, 15 de junho, 17 de julho e 15 de agosto.

As guias do imposto podem ser baixadas através do site da prefeitura – www.caarapo.ms.gov.br. É só clicar no banner do IPTU, que o contribuinte será redirecionado para a página do tributo e seguir os passos para geração do boleto e consequente impressão. Em caso de dificuldade, o interessado pode procurar a prefeitura, dirigindo-se ao setor de Tributação.

O pagamento do imposto dá ao contribuinte o direito de concorrer aos prêmios da costumeira campanha IPTU Premiado, com sorteio na virada do ano. Em 2023, a premiação ainda não foi definida, mas, a exemplo do ano passado, deverá sortear um carro popular, motocicletas e outros prêmios.

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), como o nome indica, é o imposto voltado a propriedades com construção no meio urbano. Ou seja, ele é cobrado anualmente de todos os proprietários de casas, prédios ou estabelecimentos comerciais nas cidades.

O dinheiro arrecadado com o IPTU fica em posse do município e os valores são utilizados em obras e melhorias que a cidade precise fazer. Em Caarapó, a arrecadação do tributo é revertida basicamente em ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura urbana, entre outros.