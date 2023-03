Hélio Peluffo e Adriane Lopes alinham projetos prioritários para Campo Grande

Reunião para alinhar projetos de infraestrutura prioritários para Campo Grande foi realizada nesta sexta-feira (24) entre o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul), e a prefeita Adriane Lopes. O encontro ocorreu no Paço Municipal.

Acompanhado da secretária-adjunta Mirna Torres, Peluffo pontuou investimentos em andamento na cidade, como as obras do novo acesso às Moreninhas e de revitalização da Avenida Cafezais, e falou da necessidade de destravar outros empreendimentos, especialmente nos bairros.

“As obras da Capital também são obras do Estado. Campo Grande é a cidade de todos. O governador Eduardo Riedel me determinou que a gente possa construir as obras em conjunto, atender os bairros e fazer as entregas rapidamente. O Governo coloca recursos e a prefeita também tem recursos, junto com a União. Essas obras serão céleres para atender a população rapidamente”, destacou Peluffo.

“O secretário veio para essa reunião conosco para que a gente possa avançar nas nossas estratégias e entregas para nossa Capital, em parceria com nosso governador Eduardo Riedel”, ressaltou Adriane.

O Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Campo Grande têm mantido uma sólida parceria ao longo dos últimos anos, levando obras para todas as regiões da cidade. Atualmente, um dos maiores investimentos em conjunto está no Sul da Capital, onde mais de R$ 82 milhões estão investidos nas obras de revitalização da Avenida dos Cafezais e de construção do novo acesso às Moreninhas.

Também participaram da reunião o secretário Domingos Sahib Neto, da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) e o superintendente Rodrigo Giansante, da Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano).