Haxixe marroquino avaliado em R$ 800 mil é apreendido pelo DOF

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na manhã desta quarta-feira (28), próximo a um posto de combustível cerca de 11 quilos de haxixe marroquino; 81 gramas de skank; e, 35 gramas de pasta-base de cocaína.

Os militares realizavam um patrulhamento pela cidade quando deram a ordem de parada ao condutor de uma Van prata, que fazia o itinerário de Ponta Porã a Campo Grande. Durante a vistoria, os policiais perceberam algo diferente na composição de uma caixa de câmbio e, ao abri-la, constataram a droga em seu interior. O objeto seguia com uma nota fiscal em nome de uma empresa da Capital.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Maracaju. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 800 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.