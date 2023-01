Gustavo Gómez renova com Palmeiras até o final de 2027

O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez acertou renovação contratual com o Palmeiras, segundo informações das imprensas paraguaia e brasileira. Segundo o Portal do Palmeirense, o vínculo do xerife palestrino, que antes era válido até dezembro de 2024, agora tem validade por mais três temporadas, ou seja, até o fim de 2027.

Segundo o jornalista Jorge Nicola, o zagueiro passará a ganhar R$ 1,2 milhão por mês. Com isso, ele iguala o patamar de Raphael Veiga e fica aquém apenas do salário de Dudu no elenco palmeirense, que recebe 2,1 milhões de reais.

O capitão palestrino já é um dos maiores ídolos da história do clube. Com 217 partidas disputadas e 28 gols marcados, ele soma ainda oito títulos conquistados, dentre os quais estão duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil.

Em breve, Gustavo poderá ultrapassar os 241 jogos de Valdivia e Arce e, assim, se tornar o estrangeiro que mais vestiu a camisa alviverde. Além disso, ele poderá tomar o topo da artilharia entre os zagueiros, que atualmente é ocupada por Luis Pereira (36 gols).

Gustavo Gómez não pretende sair do Verdão

Em entrevista concedida a à Rádio Deportes Uno, em dezembro, Augusto Paraja, empresário do defensor, afirmou que sair do Allianz Parque não é algo que faz parte dos planos de Gómez.

“Gustavo Gómez não tem interesse de deixar o Palmeiras, é o seu lugar no mundo e também pagam melhor que muitos clubes da Europa”, declarou.

O ídolo palmeirense se sente em casa no clube e não se vê em outra equipe, mesmo sendo um alvo constante do mercado europeu.