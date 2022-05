Guarda Municipal prende três condutores embriagados no feriadão em Dourados

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) prendeu neste feriadão três condutores embriagados e dois deles estavam envolvidos em acidentes de trânsito.

Na noite de domingo, 17, por volta das 22h, foi preso um homem de 39 anos. Ele conduzia um veículo Fiat Palio quando se envolveu em um acidente de trânsito na Avenida Hayel Bon Faker, colidindo na traseira de um veículo Onix. A equipe da GM foi acionada pela vítima que saia da igreja quando seu veículo foi colhido pelo autor. Condutor embriagado foi reprovado no teste do Etilômetro com valor de 1,04 mg/l. Uma passageira do veículo que tentou impedir os procedimentos de trânsito e a condução do autor a delegacia, também foi presa e levada a Delegacia de Polícia.

Já no bairro Canaã III, na noite sábado, 16, foi preso um homem de 37 também flagrado embriagado e causar um acidente de trânsito, onde a vítima teve que ser socorrida pelo SAMU. O acidente ocorreu na Rua Raul Frost. O autor conduzia um veículo VW Golf quando colidiu frontalmente com um veículo Fiat Palio que era conduzido por uma mulher que precisou ser atendida pelo SAMU devido os ferimentos. Foi realizado o teste de bafômetro sendo constatado 0,73 mg/l de álcool. Um dos passageiros do veículo do autor possuía um Mandado de Prisão em Aberto que também foi preso e entregue na Delegacia.

O outro motorista embriagado preso foi um jovem de 21 anos, que na noite de sexta-feira, 15, conduzia sua motocicleta Honda CB 650 na Avenida Weimar G. Torres e ao passar pelos motociclistas da GM, passou pelos guardas “cortando giro” com sua motocicleta e tentou fugir em alta velocidade. Foi realizado o acompanhamento, quando foi abordado no Jardim Márcia. A equipe constatou a embriaguez sendo reprovado no teste do bafômetro com 0,50 mg/l caracterizando crime de trânsito. A moto foi removida ao pátio do DETRAN-MS e rapaz preso levado ao DEPAC.

Neste ano já foram 21 condutores embriagados presos pela Guarda Municipal. A população pode estar ligando nos telefones 153 e 199 para realizarem denúncias, solicitações e pedidos de informação funcionando 24h/dia atendendo a população.