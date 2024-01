Guarda Municipal prende mais quatro foragidos da Justiça nas últimas 48h

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) nas últimas 48h prendeu mais quatro pessoas foragidas da Justiça. A instituição tem intensificado as rondas nas praças, parques, ceper, e logradouros públicos garantindo a segurança da população que passeia no local, principalmente neste período de férias escolares.

Nesta segunda-feira, 15, no Praça do Bairro Izidro Pedrozo, numa única abordagem a GMD prendeu dois foragidos da Justiça com Mandados de Prisão. Por volta das 16h os GM realizavam a rondas preventiva na praça, quando abordaram os rapazes em atitudes suspeitas. Ao checarem no sistema policial um homem de 36 anos descobriram que tinha um Mandado de Prisão expedido pela 1ª Vara de Família de Dourados.

Já o outro homem de 30 anos, que estava junto, passou a mentir o nome a equipe, sendo necessárias várias checagens nos sistemas. Quando os GMs descobriram a mentira, o autor tentou fugir da abordagem correndo, invadiu uma casa, pulou um muro e quebrou a cerca elétrica, porém foi capturado e preso pela equipe da Guarda Municipal, sendo ambos conduzidos a Delegacia de Polícia Civil.

Nesta terça-feira, 16, por volta das 05h, foi preso um homem de 38 anos no Jardim Pelicano, também com Mandado de Prisão expedido em aberto. E por volta das 23h no Jardim Central foi preso um homem de 29 anos que estava Evadido do Presídio Semiaberto de Dourados. Foram presos e levados a autoridade policial.