Guarda Municipal garante tranquilidade no primeiro dia da 56ª Expoagro

Há 2 anos que o evento não ocorria de forma totalmente presencial, devido a pandemia da Covid-19

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) está presente na 56ª edição da Expoagro garantindo, junto com as demais forças policiais, a paz e a tranquilidade no evento que reuniu na noite de sexta-feira (13) milhares de pessoas. A abertura teve como show principal a dupla Jads e Jadson e João Carreiro, que foram escoltados pelas equipes da ROMO (Ronda Ostensiva Motorizada), garantindo a segurança e fluxo no trânsito.

Há 2 anos que o evento não ocorria de forma totalmente presencial, devido a pandemia da Covid-19, e para que tudo ocorra tranquilamente a Guarda Municipal empenhou diversas equipes de motocicletas, e equipes com viaturas para estar presente no evento.

O inspetor Sérgio Mondadori ressaltou a interação das famílias com as equipes. “É muito bom ver que a população abraça o trabalho da GDM, diversas famílias e crianças nos abordaram na primeira noite, aproveitaram o momento para tirarem fotos com os GMs, nas viaturas, motocicletas, conhecer os equipamentos, demonstrando muito carinho e apreço pela instituição”, pontuou.

A comandante Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento, aproveitou para ressaltar sobre a entrada de crianças e adolescentes.

I – As crianças sempre deverão estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis legal;

II – Adolescentes entre 12 e 16 anos incompletos, poderão ter acesso aos locais acompanhados por um dos pais ou responsável legal, ou ainda de terceiros desde que expressamente autorizada;

III – Adolescentes com idades acima de 16 anos poderão ter acesso permanente em tais locais desacompanhados. Para os adolescentes o documento deverá ter foto, como RG, Carteira de Trabalho, não permitida cópias.

A população acionar a Guarda Municipal, 24h/dia, através dos telefones 153 e 199, para denúncias, informações, elogios e reclamações.