Guarda Municipal de Dourados já recuperou 26 veículos furtados em 2022

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) somente nesses primeiros 4 meses do ano já recuperou 26 veículos com ocorrências de furtos ou roubos. A GMD intensificou as rondas e abordagens preventivas, principalmente em veículos suspeitos próximos as praças, parques e logradouros públicos o que tem ajudado na recuperação, assim com denúncias por parte da população.

Na manhã desta quarta-feira, 27, no Bairro Cachoeirinha uma motoneta marca Shineray furtada a uma semana foi recuperada pela Guarda Municipal de Dourados (GMD).

Os GMs realizavam rondas preventivas no campinho de futebol do bairro quando avistaram dois rapazes em atitudes suspeitas. Durante a abordagem o adolescente de 16 anos relatou que era o proprietário do veículo e que estava negociando com outro abordado um rapaz de 18 anos a venda, recebendo em troca um celular e mais R$ 250 em dinheiro.

Na verificação no sistema policial foi costado que a motoneta Shineray era produto de furto ocorrido no dia 22/04. Diante da situação o adolescente foi apreendido e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, juntamente com o veículo apreendido.