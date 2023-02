Guarda Municipal de Dourados encerra janeiro com 502 atendimentos

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) encerra o mês de janeiro com 502 atendimentos registrados no Sistema SINESP-CAD, plataforma do Governo Federal que gerencia os despachos de atendimentos da instituição.

Foram realizadas 175 ações preventivas nas praças, parque, prédios públicos, 60 fiscalizações de perturbação do sossego, 36 acidentes de trânsito, 26 atendimentos ambientais combatendo as queimadas, descarte de lixos e corte de árvores irregulares, as equipes também realizaram o atendimento em 24 ofícios. Nos patrimônios públicos foram realizadas 3.670 rondas patrimoniais e ações preventivas com a constante verificação dos locais.

Nas ações de Segurança Pública e apoio as forças policiais a Guarda Municipal atendeu 89 ocorrências policiais. Foram presos 33 foragidos da justiça, 11 autores de furtos, 10 condutores embriagados, 6 pessoas por receptação e 5 autores de violência doméstica e 4 por tráfico de drogas. No mesmo período foram recuperadas 3 motocicletas, 05 bicicletas e 3 celulares todos materiais furtados. Nas praças e parques foram presas 5 pessoas por porte e uso de drogas.

A Guarda Municipal de Dourados está à disposição da população douradense atendendo 24h/dia e as solicitações podem ser feitas nos telefones 153 e 199.