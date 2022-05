Guarda Municipal apreende adolescentes e prende homem que arrombaram loja de celulares

Na madrugada desta sexta-feira santa (15/04) a Guarda Municipal de Dourados (GMD) apreendeu um adolescente de apenas 14 anos e um jovem de 20 anos acusados de terem arrombado as portas de uma loja de aparelhos celulares e realizado diversos furtos de telefones, os autores foram pagos em flagrante.

A equipe da GMD foi acionados pela empresa de segurança relatando que estaria ocorrendo um furto em uma loja de revenda e conserto de aparelhos celulares na região do JD Flórida.

Rapidamente foram empenhadas equipes da GM que deslocaram ao local e flagaram um adolescente de 14 anos ainda dentro da loja praticando o furto.

Durante as buscas de mais envolvidos o acusado de 20 anos saiu em direção ao Ceper do Flórida abandonando uma bolsa com 9 aparelhos celulares, porém foi localizado escondido e terminou preso.

Os jovens que usaram um talhadeira para estourar a grade e porta de blindex foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais e os objetos furtados recuperados.

Segunda a vítima a estimativa do prejuízo seria de mais de R$ 8 mil reais..

Os telefones da Guarda Municipal 153 e 199 estão a disposição da população que podem realizar denúncias e solicitações funcionando 24h/dia atendendo a comunidade.