Grupo gestor do Mané Garrincha faz proposta milionária para receber Supercopa entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo vão disputar a Supercopa do Brasil no dia 28 de janeiro, e o estádio Mané Garrincha, em Brasília, é um dos candidatos para sediar o confronto. Segundo o Lance!., gestor da arena, o Grupo Metrópoles enviou nesta semana uma proposta de R$ 6 milhões à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para receber o confronto vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil. O site Metrópoles publicou primeiramente.

A entidade que comanda o futebol brasileiro tem outras ofertas na mesa, incluindo do exterior, e promete bater o martelo até a próxima semana.

Além do pagamento citado acima, a proposta de Brasília inclui o fornecimento de toda a estrutura e organização do jogo, como divulgação, venda de ingressos e segurança durante a partida.

Caso aceite a oferta, a CBF ainda teria direito a dois camarotes com serviços de alimentação e bebidas e capacidade para 300 pessoas, além de um espaço para 150 pessoas no Hospitality -também com serviços de alimentação e bebidas para cada um dos times. O grupo gestor também promete mais 300 ingressos de arquibancada, tanto para Flamengo quanto para Palmeiras.

– Brasília está ansiosa para receber a Supercopa, como recebeu em outras ocasiões. A torcida de Brasília mostrou que vem, comparece ao estádio com muita tranquilidade e emoção. Estamos esperando um jogão – disse Richard Dubois, presidente da Arena BRB.

Desde que a Supercopa do Brasil voltou a ser disputada, em 2020, o Mané Garrincha foi sede em duas das três edições. A exceção foi a edição de 2022, disputada entre Atlético-MG e Flamengo na Arena Pantanal, em Cuiabá.