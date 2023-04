Grupo fortemente armado tenta invadir presídio em Campo Grande

Na manhã desta segunda-feira (17) um grupo fortemente armado tentou invadir o presídio da Gameleira, próximo ao aterro sanitário, na região sul de Campo Grande. Dois foram presos.

Informações preliminares apuradas pelo Jornal Midiamax indicam que um grupo composto por quatro homens tentou invadir a Gameleira nesta manhã. Eles estavam com várias pistolas e muitas munições. Dois acabaram presos e outros dois conseguiram fugir.

Não se sabe se a invasão ao presídio tinha o objetivo de resgatar presos ou matar agentes penitenciários. Os dois foragidos conseguiram fugir com armamento. Outras armas e munições foram apreendidas.

Segundo a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), o que aconteceu foi uma tentativa de abordagem a um grupo armado, mas nega possível invasão ao presídio. Confira o que disse a Agepen, “Nesse momento na região Semi Aberto – Gameleira houve uma tentativa de abordagem a elementos suspeitos num veículo que empreenderam fuga a pé pela região (matagal) dois já foram presos. Já foram localizadas 4 pistolas no interior do veículo. O GEP está auxiliando a PM na operação.”