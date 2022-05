Grupo Escoteiro Laranja Doce comemora 25 anos com acampamento e homenagens

Evento reuniu novos e antigos escoteiros que compõe a história do Grupo laranja Doce, em Dourados

Recordações e muita emoção marcaram as comemorações dos 25 anos de fundação do GELD (Grupo Escoteiro Laranja Doce), em Dourados. Diretores e membros de todos os ramos escoteiros se reuniram no final de semana passado (dia 30 e 1º) em um sítio próximo à Douradina, onde realizaram acampamento, entrega de distintivos e receberam honrarias.

Após dois anos sem atividades presencias devido as restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, o grupo retorna suas reuniões semanais com novos integrantes que aguardavam por vagas, principalmente no ramo lobinho. Com isso, o acampamento também serviu para marcar o retorno das atividades, além de comemorar o aniversário do grupo, que completou 25 anos no dia 26 de abril.

No sábado (30), lobinhos e escoteiros montaram acampamento e participaram do hasteamento da Bandeira Nacional, onde receberam distintivos de especialidades (progressão), passagens e renovações da ‘Promessa Escoteira’, com a vinda de antigos escoteiros ao Grupo.

A noite ainda foi realizado o tradicional ‘Fogo do Conselho’, com a participação da diretoria e colaboradores do GELD. Durante a solenidade o presidente do grupo, João Batista Rodrigues lembrou sua trajetória desde 1997, quando iniciou as primeiras atividades em Dourados.

O chefe João Batista fez menção aos antigos diretores que passaram pelo grupo, entre eles, Eudélio Almeida de Mendonça (primeiro presidente) e se emocionou ao lembrar de ex-presidentes do GELD já falecidos, como o médico Luis Carlos Siebert, vítima de acidente de trânsito em julho de 2006.

Já no domingo, foi servido almoço com a participação dos pais, colaboradores e empresas parceiras, entre eles, representantes da Cooperativa Sicredi (Jd. Água Boa). Durante o encerramento, os presidentes fundadores, João Batista Rodrigues e Mônica Carneiro Rodrigues receberam uma Moção Legislativa, de autoria da vereadora Liandra (PTB), alusiva as comemorações de 25 anos do Grupo.

O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP) participou da solenidade e anunciou o início da construção da ponte que fará a travessia do Córrego Laranja Doce, na área que recentemente desmoronou na rua Hayel Bon Faker. Alan afirmou que a ponte será entregue nos próximos meses e levará o nome; “Ponte Grupo Escoteiro Laranja Doce”, em homenagem ao grupo, onde ele foi, inclusive, um dos primeiros escoteiros fundadores.

GELD

O Grupo Escoteiro Laranja Doce está localizado no Ceper do BNH 3º Plano, próximo a Igreja São Carlos. As atividades são realizadas aos sábados, das 14h às 17 horas. Mais informações com a chefe Mônica, no telefone: (67) 98415-1026.