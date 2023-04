GP de Azerbaijão: Charles Leclerc supera Verstappen e conquista a pole position

Charles Leclerc conquistou a pole position do GP do Azerbaijão após conseguir o melhor tempo na classificação desta sexta-feira. Segundo o Lance!., o piloto da Ferrari evitou que Max Verstappen alcançasse três pole positions consecutivos neste início de temporada. O holandês largará na segunda posição na corrida deste domingo, enquanto Sergio Pérez virá logo atrás.

Ao longo da carreira, Leclerc já havia conquistado a pole position 18 vezes, mas não conseguia largar na primeira posição desde o GP de Singapura, em setembro de 2022. Na ocasião, ele terminou a corrida em segundo.

Leclerc superou Verstappen apenas nos segundos finais da sessão, com uma volta 1m40s203. O resultado foi surpreendente, pois nem o monegasco e nem a Ferrari começaram bem a temporada. O melhor resultado do piloto até aqui foi o sétimo lugar no GP da Arábia Saudita.

Antes de disputar a corrida neste domingo, às 8h (de Brasília), os pilotos competem na corrida sprint no sábado. A classificação começa às 5h30, e a corrida às 10h30. A disputa não altera o grid de domingo, mas vale pontos extras para o Mundial.