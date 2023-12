Governo promove dia “D” para confecção de RG em assentamentos de MS

O Governo do Estado promove neste domingo o dia “D” para confecção de carteiras de identidade (RG) em assentamentos de 13 cidades do Mato Grosso do Sul. O foco é levar cidadania, inclusão social e acesso aos direitos civis destes cidadãos sul-mato-grossenses.

A iniciativa será realizada pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), em colaboração direta com o Instituto de Identificação da Polícia Científica.

“Nosso objetivo é que neste dia toda a demanda de confecção de RG da população dos assentamentos destes municípios seja atendida. As equipes de peritos papiloscopistas da Polícia Científica estarão mais uma vez presentes para levar cidadania à população que terá, em parceria com as prefeituras, transporte gratuito do assentamento até as nossas Unidades”, afirmou José de Anchieta Souza Silva, coordenador-geral de Perícias da Polícia Científica.

A ação começa a partir das 8h e segue até às 17h. Poderão ser confeccionados a 1ª e 2ª via da carteira de identidade (RG) nas cidades de Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Bataguassu, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Coxim, Nova Alvorada do Sul, Maracaju, Nova Andradina, Ivinhema, Naviraí, Itaquiraí e Ponta Porã.

Serão atendidos os assentamentos: Monjolinho, Santa Amélia, Aldeia, Mutum, Pedra Bonita, Villa Real, Santa Guilhermina, Santo Antônio, Tejim, São Sebastião e Itamarati.